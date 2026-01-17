O Concello de O Carballiño ultima a súa XXXI Festa da Cachucha

TRADICIÓN GASTRONÓMICA GALEGA

Citará a milleiros de persoas no Domingo de Piñata e poñerá o broche final ao Entroido en Galicia

Comensais desfrutando da pasada edición. | La Región

O Concello do Carballiño acollerá a trixésimo primeira edición da celebración da Festa da Cachucha, que congregará na vila a milleiros de persoas para desfrutar do Domingo de Piñata, o domingo 22 de febreiro.

“É unha cita que se está consolidando cunha afluencia cada vez maior e que converte ao Carballiño na gran cita do Domingo de Piñata en toda Galicia”, destaca Manuel Dacal, concelleiro de Turismo.

A celebración pon punto e final ao Entroido e os restaurantes contarán con animación musical

O Concello anima á poboación a realizar canto antes as súas reservas nos locais participantes, que son preto dunha vintena, como en edicións anteriores, sendo o prezo do menú entre 20 e 40 euros por persoa. O listado está composto polos restaurantes Derby, Esclavo, Mesón O Noso Lar, Pulpería Carral, O Pituxo, A Maquia, Pulpería O Carballiño, Las Cubanitas, Fuchela, Parrillada San Andrés, Asador Veracruz, Soldado, Parrillada Os Amigos, Patio Bar Ernesto, O Pendello, Casa María, Pulpería Ruzo, Mesón O Arrabaldo e Os Álamos.

A Festa da Cachucha pon punto e final ao Entroido e os diferentes restaurantes contarán con animación musical e charangas.

