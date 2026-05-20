Cultura reforzará Oseira de cara al Xacobeo 2027

La Xunta estudia nuevas actuaciones en el Mosteiro de Oseira de cara al Xacobeo 2027. Así lo avanzó ayer el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante una visita al cenobio acompañado por el alcalde de San Cristovo de Cea, José Luis Valladares, en la que analizaron posibles colaboraciones para reforzar la conservación y puesta en valor del conjunto patrimonial y del entorno del municipio.

López Campos destacó el valor del monasterio como uno de los grandes referentes patrimoniales gallegos y como enclave ligado a la Vía da Plata del Camiño de Santiago. “Cando falamos de Galicia Calidade destacamos os atractivos para a xente que ven a visitarnos, como a paisaxe e a gastronomía, pero tamén a nosa cultura e os nosos elementos patrimoniais. O mosteiro de Oseira é un referente de esa Galicia calidade”, aseguró.

Los monjes cistercienses trasladaron al conselleiro las principales necesidades de mejora del recinto monástico, y el conselleiro se comprometió a evaluar futuras intervenciones. “Ademais do valor patrimonial, o mosteiro ten o valor excepcional do Camiño de Santiago. Queremos ver a planificación de obras que teñen cara o futuro e ver de que forma podemos colaborar”, afirmó.

Inversiones La Xunta ha invertido cerca de 1,5 millones de euros en los últimos años en actuaciones de restauración, conservación y mejora del monasterio cisterciense. El titular de Cultura recordó además otras inversiones patrimoniales realizadas en el municipio, entre ellas más de 17.000 euros destinados a la rehabilitación de la iglesia parroquial de San Cristovo de Cea.