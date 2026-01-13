Las denuncias relativas a la seguridad ciudadana, al alza en O Carballiño

La Policía Local de O Carballiño cerró 2025 con 3.600 intervenciones realizadas entre enero y diciembre. Los incidentes de tráfico siguen siendo la causa más común de movilización de agentes un año más, con un total de 626 intervenciones de este tipo (17% del total).

La asistencia a la ciudadanía por diversos motivos es el segundo motivo más frecuente de desplazamientos policiales, con un total de 502 (14%). Sin embargo, la Jefatura Superior de Policía señala el aumento de denuncias relacionadas con la seguridad ciudadana (como robos, hurtos, conflictos entre particulares, violencia de género, identificación de sospechosos, lesiones, peleas o colaboraciones con la Guardia Civil, entre otras).

A lo largo de 2025, se registraron 397 denuncias de este tipo en todo el municipio, lo que supone el 11% del total. En cuanto a violencia de género, en 2025 se registraron 16 alertas, un 15 % más que en 2023.

Las actuaciones de la Policía Local durante el año pasado se saldaron con la detención de seis personas y la imputación de ocho por diversos delitos, incoando así procedimientos judiciales. Alberto Otero, concejal de Personal, Seguridad y Emergencias, valora el esfuerzo y la labor de los agentes, “que dan cobertura y atienden eficazmente las necesidades de la población”. Como es habitual, el puente de la Fiesta del Pulpo fue el de mayor actividad del año, con más de cincuenta alertas atendidas. A las alertas, hay que sumar las tareas de vigilancia inherentes al operativo, lo que supone un esfuerzo extra para los agentes de la Jefatura.

Para 2026, la Policía Local se enfrenta a un nuevo reto debido al aumento del uso de vehículos ligeros personales, como los patinetes eléctricos, en Carballiño. La Jefatura lanzó en diciembre una campaña de concienciación e información para la población sobre la nueva legislación estatal que regula su uso en la vía pública. En estas primeras semanas del año, los agentes intensificarán los controles sobre este tipo de vehículos para reforzar la seguridad vial y garantizar la correcta convivencia con peatones y vehículos a motor en las calles de la villa.

