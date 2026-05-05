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Detenido un hombre después de que una mujer se precipitase desde un tercer piso en O Carballiño

ESTADO GRAVE

La Guardia Civil detuvo a un varón después de que una mujer se precipitase desde un balcón de un tercer piso en el municipio ourensano de O Carballiño

La Región
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Publicado: 05 may 2026 - 17:04 Actualizado: 05 may 2026 - 17:23
La calle Curros Enríquez, en O Carballiño
La calle Curros Enríquez, en O Carballiño | Google Maps

La Guardia Civil detuvo a un varón después de que una mujer se precipitase desde un balcón de un tercer piso de la calle Curros Enríquez, en el municipio ourensano de O Carballiño.

Según fuentes consultadas, los hechos se produjeron en la madrugada de este martes y la Guardia Civil, que trata de averiguar cómo fue la caída, investiga los hechos como un posible caso de violencia de género.

Por su parte, la víctima fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) en estado grave, pero está fuera de peligro.

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