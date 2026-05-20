Seis gallegos, uno de O Carballiño, interceptados por Israel en la flotilla a Gaza

La Marina israelí interceptó el pasado lunes varias embarcaciones de la nueva flotilla humanitaria con destino a Gaza en la que viajaban al menos 46 españoles, entre ellos seis gallegos. La organización Global Sumud Galiza exigió este martes su liberación inmediata, además de confirmar que todos sus barcos han sido ya interceptados, y reclamó información sobre el estado de los activistas. Según explicó uno de sus portavoces, Manuel Fernández García, fueron interceptados 54 barcos y “400 activistas han sido secuestrados” cuando navegaban dentro de la zona de seguridad y asistencia de Chipre.

Los familiares y personas cercanas a los siete integrantes salidos de Galicia -seis gallegos y una vasca trabajadora del Sergas- de la Global Sumud Flotilla, recibieron la información de su desembarco en Ashdod (Israel) para su posterior traslado a la prisión de Ketziot, la más grande de todo el estado.

Entre los afectados se encuentra un ourensano. Se trata del cineasta y autor Alberte Pagán, de O Carballiño, activista del Comité de Solidaridad con América Latina, que realizó trabajos documentales en países como Nicaragua, Zimbabue, el Sáhara y Palestina.

Viajeros comprometidos

Los otros afectados procedentes de Galicia son: Ana Fuentes, una trabajadora del Sergas nacida en Bilbao y residente en O Porriño, miembro de la Plataforma Sanidade Galega con Palestina, y Andrea Morales Ramos (Cuntis), jefe de cocina en comedores sociales y viajera comprometida con la causa palestina. Además viaja en la expedición que ha sido interceptada en su totalidad Sandra Garrido Fernández, abogada coruñesa y directora a su vez de Asuntos Internacionales de la Fundación Terrum-Asensu Contrario, especialista en gestión de crisis y con una larga trayectoria en el activismo social.

En el grupo está también Xurxo Porritt Lueiro, un enfermero jubilado de Vigo y activista social comprometido con la defensa de los servicios públicos y la solidaridad internacional, que fue portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Condado-Paradanta y es miembro de la Plataforma O Condado con Palestina. Viajaba también en la flotilla Duarte Ferrín Iglesias, más conocido como Edi, activista internacionalista y defensor de la tierra de Bouzas, labrador y reconocido gaitero. Le acompaña Benito González Rodríguez, procedente de Cangas do Morrazo y socio fundador de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, con mucha experiencia en campañas solidarias en Albania y el Sáhara, además de colaborador con la Cruz Roja en las inundaciones de Haití y de Mozambique.

Centro de detención

La hija de Benito González, residente en Ribadavia, confirmó que los detenidos llegaron este martes a la costa israelí y que serán destinados “ao centro de detención máis grande do país”.

“Cando eles partiron tiñamos claro cal iba a ser o resultado final pero sorprendeunos que fose en augas internacionais”, resaltó González, que subrayó que para ellos se trata, sin duda, de “un secuestro”, señalando que su objetivo principal es que esta situación, que está quitando la vida a miles de niños y arrebatando el presente y futuro de todo un pueblo, se exponga en el resto del mundo.

“Están ensinando a non mirar para outro lado”, destacó al tiempo que mostró su admiración por la tarea que está desarrollando su padre: “Síntome moi orgullosa do meu pai, quen está inculcando os valores que eu quero para min e para os meus fillos (os seus netos)”.