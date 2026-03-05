La Feira do Stock de Carballiño ofrece tres días de descuentos
16 COMERCIOS
16 comercios de Carballiño ofrecerán sus artículos en la Praza Maior en la Feira do Stock
El Centro Comercial Aberto Carballiño CCA celebrará los días 6, 7 y 8 de marzo una nueva edición de su ya consolidada Feira do Stock, una de las citas comerciales más esperadas del calendario local por público y comerciantes.
Durante tres jornadas, la Praza Maior de Carballiño se tranformará en un gran escaparate al aire libre, en el que 16 establecimientos sacarán sus productos a la calle con grandes descuentos y oportunidades únicas con stock limitado.
Bajo el lema “Grandes descontos, produtos seleccionados e só por 3 días”, la campaña busca incentivar las compras en el comercio local ofreciendo variedad, calidad y precios especiales en un mismo espacio. Así la feria reunirá en los stands de la Praza Maior a una amplia representación del comercio local, que ofrecerán artículos de moda juvenil, infantil, de señora y caballero, zapatería, alimentación y otros sectores especializados, con importantes rebajas y oportunidades limitadas.
Unión y fortaleza
El presidente del CCA, Julián Garriga, subraya que “a Feira do Stock é unha mostra clara da unión e fortaleza do noso comercio. Levamos moitas edicións porque é unha campaña que funciona, que os comerciantes solicitan e que o público agarda cada ano. Saímos á rúa para achegar os nosos produtos á xente e ofrecer oportunidades reais de aforro, mantendo sempre a calidade e a atención personalizada que caracteriza ao comercio local”.
Por su parte, la gerente, Noelia Mares, afirma que “o éxito desta campaña radica na implicación dos establecementos e na resposta do público. É unha iniciativa moi demandada porque permite dinamizar vendas, liberar stock e, ao mesmo tempo, crear ambiente e movemento no centro da vila”.
Como incentivo, el CCA sorteará dos vales de compra de 50 euros entre los clientes, de modo presencial, el domingo a las 18,00 horas, añadiendo un atractivo extra al evento.
La feria abrirá el viernes de 17,00 a 21,00 horas; el sábado de 11,00 a 14,00 y de 16,30 a 21,00; y el domingo de 12,00 a 14,00 y de 16,30 a 20,00. La iniciativa está cofinanciada por la Xunta de Galicia y cuenta con la colaboración del Concello de O Carballiño.
