La Feira do Stock de Carballiño ofrece tres días de descuentos

El Centro Comercial Aberto Carballiño CCA celebrará los días 6, 7 y 8 de marzo una nueva edición de su ya consolidada Feira do Stock, una de las citas comerciales más esperadas del calendario local por público y comerciantes.

Durante tres jornadas, la Praza Maior de Carballiño se tranformará en un gran escaparate al aire libre, en el que 16 establecimientos sacarán sus productos a la calle con grandes descuentos y oportunidades únicas con stock limitado.

Bajo el lema “Grandes descontos, produtos seleccionados e só por 3 días”, la campaña busca incentivar las compras en el comercio local ofreciendo variedad, calidad y precios especiales en un mismo espacio. Así la feria reunirá en los stands de la Praza Maior a una amplia representación del comercio local, que ofrecerán artículos de moda juvenil, infantil, de señora y caballero, zapatería, alimentación y otros sectores especializados, con importantes rebajas y oportunidades limitadas.

Unión y fortaleza

El presidente del CCA, Julián Garriga, subraya que “a Feira do Stock é unha mostra clara da unión e fortaleza do noso comercio. Levamos moitas edicións porque é unha campaña que funciona, que os comerciantes solicitan e que o público agarda cada ano. Saímos á rúa para achegar os nosos produtos á xente e ofrecer oportunidades reais de aforro, mantendo sempre a calidade e a atención personalizada que caracteriza ao comercio local”.

Por su parte, la gerente, Noelia Mares, afirma que “o éxito desta campaña radica na implicación dos establecementos e na resposta do público. É unha iniciativa moi demandada porque permite dinamizar vendas, liberar stock e, ao mesmo tempo, crear ambiente e movemento no centro da vila”.

Como incentivo, el CCA sorteará dos vales de compra de 50 euros entre los clientes, de modo presencial, el domingo a las 18,00 horas, añadiendo un atractivo extra al evento.

La feria abrirá el viernes de 17,00 a 21,00 horas; el sábado de 11,00 a 14,00 y de 16,30 a 21,00; y el domingo de 12,00 a 14,00 y de 16,30 a 20,00. La iniciativa está cofinanciada por la Xunta de Galicia y cuenta con la colaboración del Concello de O Carballiño.