Una fiesta de barrio con ganas de seguir creciendo en O Carballiño

No todas las fiestas del verano cuentan con grandes carteles, pero incluso las más modestas requieren meses de preparación.

El testimonio de Isabel Cabo y Thalía Lamas así lo demuestra. Desde 2016, ambas forman parte de la asociación que mantiene vivas las fiestas de San Ramón, en O Carballiño. Son tres días de programación que hoy llegan a su día grande, con actividades religiosas por la mañana, propuestas de ocio por la tarde y actuaciones musicales al caer la noche.

Un trabajo agotador pero gratificante

Puede ser una fiesta de barrio, pero Isabel y Thalía admiten que el esfuerzo aumenta con el coste de cada edición. “Las cosas son cada vez más caras y el trabajo, mayor. Acabamos agotadas y todos los veranos decimos: este es el último”, explica Isabel. Pero llega el momento y ya vuelven a pensar en la siguiente: “La gente lo pasa muy bien y nos pregunta qué prepararemos para el próximo año. Nos quitan los argumentos para tirar la toalla”, cuentan entre risas.

Reivindicar el barrio

Mantener San Ramón es para ambas una forma de reivindicar el barrio y su lugar en la vida festiva de O Carballiño. “Queremos hacer de nuestro barrio una zona tan conocida de la villa como puede ser la Plaza Mayor”, resume Thalía.