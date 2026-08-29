O Carballiño invierte cerca de un millón de euros y moderniza sus espacios deportivos

El campo de fútbol del complejo deportivo de A Uceira se ampliará ante la creciente demanda.

El Concello de O Carballiño destinará cerca de un millón de euros a dos proyectos de mejora de sus infraestructuras deportivas en el barrio de A Uceira. La inversión se repartirá entre la ampliación y acondicionamiento del complejo deportivo y la renovación del pabellón, que contempla la construcción de nuevos vestuarios.

Según señalan desde el Gobierno local, el objetivo de estas actuaciones es responder a la demanda creciente de espacios destinados a la práctica del deporte en el municipio, así como modernizar las condiciones de uso de ambos recintos.

El alcalde en funciones y concelleiro de Deportes, José Castro, ha subrayado la importancia de ambas iniciativas ante el aumento de usuarios y público en los últimos años. Al respecto, destaca el complejo deportivo como una estructura clave para la localidad, recordando que el recinto acogió este verano el Campus Experience del Real Madrid, el primero realizado en toda Galicia.

Complejo deportivo

La primera línea de actuación en el complejo deportivo de A Uceira supondrá una inversión de alrededor de 490.000 euros, de los que el 50 % estará cubierto por una subvención del gobierno autonómico.

Los trabajos incluyen la ampliación del actual campo de fútbol-7 y la instalación de nuevas gradas, además de la mejora del drenaje, pavimentos, riego e iluminación. A ello se suma la renovación de equipamientos como porterías, bancos de suplentes y redes de protección. Las obras tendrán un plazo de ejecución de ocho meses.

Pabellón

La segunda intervención se centrará en el pabellón de A Uceira, utilizado por el CEIP Calvo Sotelo y diversos equipos. La renovación está valorada en 500.000 euros y se llevará a cabo a través de un convenio con la Consellería de Educación.

Las obras permitirán una modernización integral del espacio, donde destaca la construcción de nuevos vestuarios y el acondicionamiento interior para ofrecer mayor comodidad a los usuarios y favorecer nuevas actividades.