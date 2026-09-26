¿Sabe usted que la Fiesta del Pulpo de O Carballiño se prolonga en el tiempo de forma indefinida?

¿Sabe usted que al parecer los gobernantes de O Carballiño siguen con ganas de festejos? ¿Que a pesar de que la Fiesta del Pulpo fue en el mes de agosto y el San Cibrao se despidió el día 20 de septiembre, la iluminación festiva, con sus pulpos incluidos, sigue engalanando las calles? ¿Que cualquier despistado pensaría que seguía la celebración, porque el alumbrado estuvo encendido varias noches?