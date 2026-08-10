Seis personas caen al río durante la Festa do Pulpo de O Carballiño, una de ellas en estado crítico

La 64ª Festa do Pulpo de O Carballiño dejó un intenso balance de intervenciones para los servicios de emergencia durante un fin de semana marcado por la gran afluencia de vecinos y visitantes. Entre las actuaciones más destacadas se encuentran los seis rescates de personas que cayeron al río durante la tarde del domingo, una de las cuales tuvo que ser evacuada en estado crítico.

El Servizo Municipal de Emerxencias ha dado a conocer el balance de las actuaciones realizadas durante la celebración, que además de los rescates en el río incluye dos conatos de incendio, dos caídas en domicilios, una salida de vía, un atropello de un corzo y varias intoxicaciones etílicas.

Un policía se lanzó al río para salvar a un joven

Entre los rescates, se salvó a un joven que cayó al río Arenteiro en la zona de As Barcias. El aviso se recibió sobre la 1,00 horas, cuando un particular contactó con el 112 Galicia para alertar de que una persona había caído al agua y se encontraba flotando en el río.

Ante esta situación, los operadores del 112 movilizaron a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de O Carballiño, la Guardia Civil, la Policía Local y el Servicio Municipal de Protección Civil.

Uno de los agentes de la Policía Local que se encontraba en la zona se lanzó al río para auxiliar al joven, al que consiguió reflotar y mantener en la superficie. Sin embargo, no pudo sacarlo por sus propios medios, por lo que fue necesario desplegar un operativo específico para completar el rescate. Los bomberos y los agentes de la Policía Local trabajaron conjuntamente para sacar del agua a la víctima y al propio policía, que permanecía en el río mientras mantenía al joven a flote.

Una vez fuera del agua, el joven presentaba un nivel de conciencia muy bajo, por lo que fue atendido por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado en ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Un hombre y su hija, rescatados ilesos

Poco después se produjo otro de los rescates contabilizados en el balance. A unos 100 metros del lugar del primer incidente, otro varón cayó al agua en la misma orilla y su hija se lanzó al río para intentar auxiliarlo. Los equipos de emergencia intervinieron para sacar a ambos del agua. El hombre y su hija fueron rescatados ilesos.

Los otros cuatro rescates registrados durante la jornada completan el balance de seis personas que necesitaron asistencia tras caer al río, una de ellas evacuada en estado crítico durante la tarde del domingo.

Dos conatos de incendio y varias intoxicaciones

Más allá de los incidentes en el río, el dispositivo de emergencias tuvo que intervenir en dos conatos de incendio y atender dos caídas en domicilios. También se registró una salida de vía en O Varón y el atropello de un corzo en Mouriz. Durante la noche del sábado fueron necesarias, además, varias intervenciones relacionadas con intoxicaciones etílicas.

Salida de vía en O Varón. | Emergencias de O Carballiño.

Otro de los incidentes atendidos se produjo después de que mesas y sillas de la terraza de un establecimiento hostelero fueran encadenadas frente al acceso de una vivienda, impidiendo la entrada y salida de los vecinos del edificio.

Un dispositivo especial durante la Festa do Pulpo

El Servizo Municipal de Emerxencias trabajó durante los días previos y durante la propia celebración en diferentes tareas de prevención y acondicionamiento. Entre ellas estuvieron la colocación de carteles informativos, la limpieza de fuentes y calles y la instalación y asentamiento de vallados en la zona DJ y en otros puntos donde se desarrollaron actividades.

En un fin de semana con una gran concentración de personas, los efectivos tuvieron que hacer frente a un amplio abanico de incidencias, al tiempo que mantenían el dispositivo preventivo desplegado en las zonas de mayor afluencia.

Críticas por la basura y algunas conductas

El servicio municipal aprovechó su balance para lamentar también la gran cantidad de basura que quedó en algunos puntos después de la celebración y para criticar determinadas conductas que considera alejadas del espíritu de una fiesta gastronómica.

Desde Emergencias recuerdan que la Festa do Pulpo es una celebración de interés turístico que debe disfrutarse "con responsabilidad y con respeto", y defienden que la localidad pueda seguir acogiendo una fiesta multitudinaria y alegre, pero también segura, limpia y respetuosa con O Carballiño y su Parque Municipal.

El servicio confía en que lo ocurrido durante esta edición sirva para mejorar de cara a próximas celebraciones y que futuras ediciones puedan desarrollarse con mucha diversión, pero sin tener que lamentar incidentes graves.