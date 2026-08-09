Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez

Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo

50 TONELADAS

Cincuenta tonelada de pulpo fueron repartidas en el parque municipal y centro de Carballiño durante la 64ª edición de la Festa do Pulpo. Un evento que reunió a centenares de personas en la villa ourensana un año más

La Región
La Región
Publicado: 09 ago 2026 - 21:22 Actualizado: 09 ago 2026 - 22:00

La 64ª edición de la Festa do Pulpo celebró su día grande con una jornada llena de música, gastronomía y convivencia. Desde primera hora de este 9 de agosto, centenares de personas acudieron al parque municipal, centro neurálgico de la celebración, buscando su ración de pulpo.

Las 40 pulpeiras repartidas entre el parque y el centro de la villa atendieron a las personas en busca del plato estrella. Una edición que estuvo dedicada a Lanzarote y que la música de gaitas puso banda sonora a la jornada que finalizó con diversas actuaciones musicales en As Barcias.

De acuerdo con datos de la organización durante la jornada se repartieron hasta 50 toneladas de pulpo.

Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
1/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
2/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
3/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
4/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
5/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
6/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
7/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
8/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
9/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
10/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
11/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
12/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
13/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
14/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
15/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
16/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
17/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
18/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
19/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
20/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
21/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
22/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
23/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
24/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
25/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
26/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
27/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
28/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
29/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
30/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
31/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
32/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
33/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
34/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
35/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
36/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
37/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
38/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
39/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
40/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
41/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
42/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
43/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
44/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
45/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
46/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
47/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
48/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
49/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
50/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
51/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
52/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
53/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
54/54 Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats