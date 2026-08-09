Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
50 TONELADAS
Cincuenta tonelada de pulpo fueron repartidas en el parque municipal y centro de Carballiño durante la 64ª edición de la Festa do Pulpo. Un evento que reunió a centenares de personas en la villa ourensana un año más
La 64ª edición de la Festa do Pulpo celebró su día grande con una jornada llena de música, gastronomía y convivencia. Desde primera hora de este 9 de agosto, centenares de personas acudieron al parque municipal, centro neurálgico de la celebración, buscando su ración de pulpo.
Las 40 pulpeiras repartidas entre el parque y el centro de la villa atendieron a las personas en busca del plato estrella. Una edición que estuvo dedicada a Lanzarote y que la música de gaitas puso banda sonora a la jornada que finalizó con diversas actuaciones musicales en As Barcias.
De acuerdo con datos de la organización durante la jornada se repartieron hasta 50 toneladas de pulpo.
1/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
2/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
3/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
4/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
5/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
6/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
7/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
8/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
9/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
10/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
11/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
12/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
13/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
14/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
15/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
16/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
17/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
18/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
19/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
20/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
21/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
22/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
23/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
24/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
25/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
26/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
27/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
28/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
29/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
30/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
31/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
32/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
33/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
34/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
35/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
36/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
37/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
38/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
39/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
40/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
41/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
42/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
43/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
44/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
45/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
46/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
47/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
48/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
49/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
50/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
51/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
52/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
53/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez
54/54
Galería | O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo
|
Alan Pérez