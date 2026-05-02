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Un herido en un atropello en O carballiño

HERIDO EN UNA PIERNA

Un atropello dejaba a una persona herida en la avenida de Calvo Sotelo de O Carballiño

Avenida de Calvo Sotelo, O Carballiño
Avenida de Calvo Sotelo, O Carballiño | Google Maps

Una persona resultaba herida en un atropello en la avenida de Calvo Sotelo, en el Concello de O Carballiño. Sobre las 10:09 horas de la mañana de este sábado, 2 de mayo, se informaba de este accidente de tráfico en el que la víctima sufrió heridas en una pierna.

Hasta el lugar se desplazaron Policía Local y Urxencias Sanitarias.

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