Sobre ruedas desde Carballiño hasta la Copa del Mundo

El Club Condado ha firmado una campaña histórica en el patinaje artístico gallego, convirtiéndose en el primer equipo que logra clasificar a tres grupos en los campeonatos de España de la modalidad de Show. Entre los equipos que han conseguido esta presencia internacional, desarrollando sus coreografías sobre patines de cuatro ruedas, encontramos a la ourensana, de Carballiño, María Miranda García.

María Miranda, patinadora clasificada para la Copa del Mundo.

La patinadora ha logrado, junto al equipo Junior, la clasificación para la World Cup 2026, al igual que el Grupo Pequeño, mientras que el Grande logró el pase al Campeonato de Europa.

Para entender la dimensión de este logro, conviene tener en cuenta que el Show es una disciplina colectiva del patinaje artístico en la que los patinadores desarrollan una historia a través de su coreografía. En esta modalidad, la técnica se combina con el espectáculo, cobrando especial importancia la creatividad, la interpretación y la coordinación sobre la pista.

En cuanto a las diferencias entre las categorías, lo más destacable es el número de integrantes. Según la normativa de la Federación Española de Patinaje, Grande debe estar formado por entre 16 y 30 patinadores; el Pequeño, desde 6 hasta 12; y el Junior, de 8 a 16 deportistas. Además, en esta última categoría existe una limitación de edad, ya que los patinadores no pueden superar los 18 años.

Por lo tanto, este éxito es grupal y reafirma la consolidación del Condado, que por primera vez ha logrado que todos sus grupos alcancen la clasificación internacional. Este conjunto, con más de una década de historia y que se inició con 13 patinadores, no ha dejado de crecer y alcanzar nuevas metas. Con estas competiciones, el club continúa forjándose un nombre en el panorama mundial bajo la dirección de Eduardo Caride.

El Club Condado en el Campeonato Gallego.

“Bajo Juramento”

El Grupo Grande es el primero en disputarse en el Campeonato de Europa, por lo que se medirá con los mejores del continente este sábado, 2 de mayo, en Conegliano, Italia. “Un asesinato. Un guante como prueba y un juicio lleno de sombras. Libre ante la ley, culpable ante el mundo. Justicia injusta”, así da comienzo el programa que ha capultado al equipo gallego a su segundo Europeo.

El inicio del disco del Grupo Grande del Condado.

En el certamen de España, destacaron de este disco la buena representación de la idea y la capacidad de las deportistas para lograr que el espectador se enganche y no pierda el hilo conductor de la historia. Además, resaltaron el vestuario y la estética en pista, siendo el club reconocible por sus coreografías.

El guante de Bajo Juramento.

En este vídeo, correspondiendo con el Campeonato Gallego, se puede visualizar el disco del grupo en el minuto 2:15:27 o seleccionando el capítulo 7 de los Grupos Show Grandes.

World Cup 2026

Las otras dos agrupaciones lograron clasificarse a la Artistic International Series, que se celebrará el 30 y 31 de mayo en Cesena, Italia. El equipo de Junior y Pequeño contarán la historia concreta de una mujer, bajo los títulos de “Reina Eterna” y “Penélope” respectivamente.

El Grupo Junior representando "Reina Eterna".

“Venerada por su pueblo, alzaron en su honor una pirámide viva. Al adentrarse en su interior, desapareció... Nefertiti, nacida para reinar, convertida en eternidad”, son las palabras iniciales del Junior, en el que se cuenta la historia de esta faraona.

"Penélope" cosiendo su tapiz.

Asimismo, el Pequeño relata la parte de la Odisea vivida por Penélope, esperando el regreso de Ulises bajo la descripción de "Cada ola trae tu recuerdo a mis manos cansadas. Tejo al amanecer y destejo al anochecer. Sola frente al mar, espero tu regreso, Ulises” .

Los programas de estos dos grupos se pueden consultar en este vídeo. "Reina Eterna" sería en el minuto 37:02 o seleccionando el capítulo 5 de los Grupos Show Junior y "Penélope" en el minuto 2:46:01o el capítulo 13 de los Grupos Show Pequeño.

Para esta competición están realizando diferentes iniciativas para recaudar fondos debido a la falta de financiación externa. Desde rifas hasta bolsas de tela personalizadas, las patinadoras intentan lograr los más de 500 euros del viaje.

Los productos a la venta por el Club Condado.

Los productos se pueden adquirir por las redes sociales del club Condado o físicamente el 24 de mayo en el festival del equipo en el pabellón municipal de Salvaterra de Miño.