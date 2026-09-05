La historia de unos cachorros abandonados en O Carballiño encoge el corazón en las redes: "Aquí no tienen ninguna posibilidad"

La Protectora Arume ha difundido en redes sociales la historia de cinco cachorros de apenas unas semanas que fueron abandonados dentro de una caja de cartón junto a un contenedor en la Avenida do Balneario de O Carballiño. Según explica la asociación, fue la Policía Local del municipio la que dio aviso después de localizar a los pequeños.

Los animales, de apenas dos o tres semanas de vida, fueron trasladados inicialmente a la perrera, aunque desde Arume alertan de que su estado y su corta edad hacían inviable que pudieran salir adelante allí. "No comen solitos, ni siquiera", explica una de las responsables en el vídeo difundido por la protectora, mientras muestra a los cachorros.

"Podéis ver, no van a comer de este pienso, ya lo intentaron. Apenas se mueven", relata. Ante esta situación, una voluntaria de la asociación decidió hacerse cargo de los cinco pequeños y llevarlos a casa, pese a que, según denuncian desde Arume, la protectora se encuentra "más que a tope y saturada".

"Estamos enfadadas, cansadas y hartas"

La situación provocó además la indignación de las responsables de la asociación. "Estamos enfadadas, cansadas, hartas, cabreadas hasta las narices de la poca humanidad", lamenta la encargada en el vídeo, antes de insistir en que los cachorros ahora están a salvo, pero que su abandono "no es justo".

"Tenemos que respetar, valorar, cuidar y empatizar con el resto de seres que conviven con nosotros", reclama la asociación, que califica este tipo de abandonos como una situación que "se ha normalizado en esta sociedad".

Los comentarios piden ayudar a los cachorros y localizar a la madre

La historia ha provocado numerosas reacciones en redes sociales. Entre los comentarios, algunos usuarios se han ofrecido directamente a colaborar con el cuidado de los animales mientras encuentran un hogar. "Yo me ofrezco para cuidar de uno mientras no encuentren hogar o lo necesite el animal", señala una de las personas que ha reaccionado a la publicación.

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Otros comentarios apuntan directamente a la investigación del abandono: "Gracias a la información de la gente hoy está investigado por un delito de maltrato animal y espero que acabe condenado". También se pueden leer mensajes de indignación como "¡Qué gentuza!" y peticiones para que se intente localizar y rescatar a la madre de los cachorros: "Que vayan a rescatar a la mamá".

Mientras tanto, los cinco pequeños han pasado a estar bajo los cuidados de una voluntaria especializada en sacar adelante casos especialmente complicados.