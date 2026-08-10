MAIORES DE SAN AMARO
Plans para que os maiores desfruten fóra de casa en San Amaro
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que el humorista Roberto Vilar no pudo resistirse a pasarse por la Festa do Pulpo? ¿Que aprovechó para sorprender con una visita a la popular pulpeira Aurora Baranda y probar unas “talladas”? ¿Que su presencia despertó curiosidad e interés entre los asistentes que le pidieron varios “selfies”? ¿Que hasta las autoridades aprovecharon para hacerse una foto de grupo con el popular presentador?
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MAIORES DE SAN AMARO
Plans para que os maiores desfruten fóra de casa en San Amaro