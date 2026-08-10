¿Sabe usted que el humorista Roberto Vilar no pudo resistirse a pasarse por la Festa do Pulpo?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, un humorista protagonista en O Carballiño

Roberto Vilar en la Festa do Pulpo.
Roberto Vilar en la Festa do Pulpo. | La Región

¿Sabe usted que el humorista Roberto Vilar no pudo resistirse a pasarse por la Festa do Pulpo? ¿Que aprovechó para sorprender con una visita a la popular pulpeira Aurora Baranda y probar unas “talladas”? ¿Que su presencia despertó curiosidad e interés entre los asistentes que le pidieron varios “selfies”? ¿Que hasta las autoridades aprovecharon para hacerse una foto de grupo con el popular presentador?

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