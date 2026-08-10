El pulpo, infalible menú de una fiesta a lo grande en Carballiño

La 64ª Festa do Pulpo dejó claro que mantiene intacto su tirón. O Carballiño volvió a llenarse de visitantes en una jornada en la que las calles, las terrazas, los restaurantes y el parque municipal se convirtieron en escenario de una celebración multitudinaria, en la que se consumieron más de 50 toneladas de pulpo, según los datos facilitados por la organización, y en la que resulta difícil de cuantificar en número de asistentes.

El pulpo á feira atrajo a numerosos visitantes al parque municipal de O Carballiño. | Alan Pérez

La fiesta, dedicada este año a Lanzarote, acumuló casi un mes de actividades previas, llegando este domingo a su día grande en el parque municipal, aunque cada año gana espacio en las calles y establecimientos hosteleros del casco urbano. Las 40 pulpeiras que participaron en esta edición se repartieron entre ambos lugares, la mayoría en el centro y solo 11 en el parque, lo que provocó largas colas a la hora de la comida.

Aurora Baranda, una de las pulpeiras veteranas, es de las que mantiene su puesto en el parque. “Antes a festa era máis romaría, máis enxebre”, apunta y reclama “darlle unha volta á organización. Eu quero que haxa máis ambiente no parque, non no pueblo”.

Las pulpeiras se afanaron en atender a los numerosos comensales. | Alan Pérez

Pilar Barroso, de Pulpería Fuchela, es otra de las clásicas del parque. “Eu non falto nunca. Podía non vir, porque teño traballo noutros lados, pero mentres viva e poda vou estar no parque”.

El alcalde en funciones, José Castro, reconoció que “a romaría ten que ir a máis, e O Carballiño tamén”. Ao mellor hai que traer máis pulpeiras para o parque, pode ser, pero vemos que cada ano hai máis xente desfrutando deste día”. Entre las autoridades que participaron en el evento estaban el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por Xosé Merelles y Manuel Pardo, además del diputado provincial Rosendo Fernández y el presidente del parlamento gallego, Miguel Santalices. El consejero de Presidencia de Lanzarote, Miguel Ángel Jiménez aseguró que “ver a los grupos con camisetas que llevan el pulpo y el nombre de Lanzarote es un orgullo para nosotros”.

O Carballiño vuelve a disfrutar un año más de la Festa do Pulpo | Alan Pérez

La celebración mantuvo su carácter tradicional, con la Banda de Gaitas de O Carballiño recibiendo a las autoridades y un festival folclórico que reunió a ocho formaciones gallegas en el parque; además de la fiesta dj, que se trasladó a As Barcias, y la verbena con la orquesta Chanel.