El pulpo, infalible menú de una fiesta a lo grande en Carballiño
50 TONELADAS
O Carballiño volvió a volcarse con la celebración de la 64ª Festa do Pulpo, que reunió a miles de visitantes y permitió consumir más de 50 toneladas de esta exquisitez gastronómica
La 64ª Festa do Pulpo dejó claro que mantiene intacto su tirón. O Carballiño volvió a llenarse de visitantes en una jornada en la que las calles, las terrazas, los restaurantes y el parque municipal se convirtieron en escenario de una celebración multitudinaria, en la que se consumieron más de 50 toneladas de pulpo, según los datos facilitados por la organización, y en la que resulta difícil de cuantificar en número de asistentes.
La fiesta, dedicada este año a Lanzarote, acumuló casi un mes de actividades previas, llegando este domingo a su día grande en el parque municipal, aunque cada año gana espacio en las calles y establecimientos hosteleros del casco urbano. Las 40 pulpeiras que participaron en esta edición se repartieron entre ambos lugares, la mayoría en el centro y solo 11 en el parque, lo que provocó largas colas a la hora de la comida.
Aurora Baranda, una de las pulpeiras veteranas, es de las que mantiene su puesto en el parque. “Antes a festa era máis romaría, máis enxebre”, apunta y reclama “darlle unha volta á organización. Eu quero que haxa máis ambiente no parque, non no pueblo”.
Pilar Barroso, de Pulpería Fuchela, es otra de las clásicas del parque. “Eu non falto nunca. Podía non vir, porque teño traballo noutros lados, pero mentres viva e poda vou estar no parque”.
El alcalde en funciones, José Castro, reconoció que “a romaría ten que ir a máis, e O Carballiño tamén”. Ao mellor hai que traer máis pulpeiras para o parque, pode ser, pero vemos que cada ano hai máis xente desfrutando deste día”. Entre las autoridades que participaron en el evento estaban el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por Xosé Merelles y Manuel Pardo, además del diputado provincial Rosendo Fernández y el presidente del parlamento gallego, Miguel Santalices. El consejero de Presidencia de Lanzarote, Miguel Ángel Jiménez aseguró que “ver a los grupos con camisetas que llevan el pulpo y el nombre de Lanzarote es un orgullo para nosotros”.
La celebración mantuvo su carácter tradicional, con la Banda de Gaitas de O Carballiño recibiendo a las autoridades y un festival folclórico que reunió a ocho formaciones gallegas en el parque; además de la fiesta dj, que se trasladó a As Barcias, y la verbena con la orquesta Chanel.
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