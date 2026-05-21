Israel libera y deporta a los activistas españoles de la flotilla, entre ellos al carballiñés Alberte Pagán

Las autoridades de Israel han liberado este jueves al cineasta natural de O Carballiño, Alberte Pagán Vázquez, junto al resto de integrantes de la flotilla interceptada por la Armada israelí en aguas internacionales. Según ha confirmado el grupo de abogados Adalah, el activista ourensano y sus compañeros han abandonado ya el centro de detención de Ktziot y se encuentran en ruta para su deportación, tras haber sido retenidos ilegalmente durante su misión de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza.

En este grupo, compuesto por 44 personas con pasaporte español, figuran los siete gallegos cuya retención fue denunciada por la plataforma Global Sumud Galiza. Además de Alberte Pagán, la lista de ciudadanos gallegos incluye a Ana Fuentes Rey, Andrea Morales Ramos, Benito González Rodríguez, Duarte Ferrín Iglesias, Xurxo Porritt Lueiro y Sandra Garrido. Todos ellos están siendo trasladados al aeropuerto de Ramon para salir del país por vía aérea hacia Estambul, donde se espera que lleguen la tarde de este jueves en vuelos especiales coordinados con el Gobierno turco.

El proceso de expulsión se produce tras una estancia en la prisión de Ktziot, la más grande de Israel, donde los activistas pasaron la noche tras el asalto a sus embarcaciones. Previamente, los cooperantes fueron llevados al puerto de Ashdod, escenario de un polémico vídeo difundido por el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, en el que se jactaba de la detención mientras los activistas permanecían esposados y arrodillados. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado estas imágenes de "monstruosas" y ha confirmado que España ha entregado una nota verbal de protesta formal ante las autoridades israelíes.

Albares ha querido recalcar el apoyo total a los detenidos y sus familias, asegurando que se les protegerá frente a cualquier "calumnia que les vincule con grupos terroristas". El ministro subrayó que el carballiñés y el resto de la expedición son "ciudadanos pacíficos" que actuaban en defensa del derecho de los civiles de Gaza a recibir atención médica y alimentos. Una vez en Turquía, las delegaciones de Global Sumud proporcionarán a Pagán y al resto de gallegos asistencia diplomática, legal y sanitaria antes de organizar su regreso definitivo a casa.