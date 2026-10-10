El jazz más enérgico de Alexandre Cabanelas llega a O Carballiño con “Noitébrega”

El jazz de Alexandre Cabanelas Trío no es música de ascensor. Es un “jazz fusión, con más energía; un jazz que está vivo”, lo define el propio Alexandre Cabanelas, la cara visible de este grupo formado por tres amigos que, en 2023, unieron sus talentos y sus instrumentos -el saxofón de Cabanelas, el bajo eléctrico de Efrén Nóvoa y la batería de Héctor Pérez- para tocar juntos de forma profesional. El Auditorio Manuel María de O Carballiño acogerá el próximo sábado, 17 de octubre, la presentación de su nuevo trabajo discográfico, en un concierto que comenzará a las 20,00 horas.

“Noitébrega” es el título de su último álbum, una iniciativa que partió de Cabanelas y que sus compañeros respaldaron para dar forma a un proyecto autoproducido que estará disponible en plataformas digitales y en CD y vinilo. El repertorio combina composiciones propias del saxofonista carballiñés con versiones de otros temas que el trío ha adaptado a su estilo. “Son estándares de jazz levados a un punto máis moderno”, explica el músico, que reconoce que completar el trabajo les llevó cerca de un año, desde las primeras ideas hasta la grabación final, en la que los tres intérpretes registraron su sonido al mismo tiempo y en el propio escenario donde actuarán dentro de una semana, con el objetivo, en palabras de Cabanelas, de “manter a espontaneidade das improvisacións propias do jazz”.

Pero el tiempo que tardaron en preparar el álbum no cambió la intención con la que arrancaron: huir de la monotonía y conseguir que quien escuchase el disco no desconectase a la primera. “Porque sei que vender un proxecto de jazz é complicado”, reconoce Cabanelas. Por eso buscó un sonido más dinámico, con ese aire nocturno que inspira el título del álbum. Dar con ese resultado, eso sí, exigió ajustes: no todas las ideas que funcionaban sobre el papel funcionaban al llevarlas a la práctica. “Despois de escribilas, algunhas cancións non soaban como imaxinaba”, admite el saxofonista. Ahí entraron en juego los ensayos y las aportaciones de los tres músicos, claves para terminar de dar forma al repertorio. ¿En qué se tradujo todo ese trabajo? La respuesta llegará el próximo sábado, cuando los asistentes la descubrirán en directo y podrán llevarse el disco a casa en formato físico.

Para Cabanelas, apostar por el jazz no es dar un salto al vacío. Escuchar a Michael Brecker despertó su curiosidad por el saxofón, mientras que los numerosos discos que su padre guardaba terminaron por acercarlo a este género.

A los 11 años, llegó al Conservatorio de O Carballiño con la sensación de que ya era demasiado tarde para empezar este camino. Poco podía imaginar entonces que, muchos años después de dar esos primeros pasos, haría de esta pasión su forma de vida, compaginando actualmente la dirección de las escuelas de música de A Cañiza y Amoeiro con los conciertos junto a distintas formaciones y en diferentes estilos. Pero si hay un género que nunca dejó de lado, que ocupa un lugar especial en su trayectoria -y en su corazón- es el jazz: “Para min é unha saída á música que acostumo a tocar con grupos de rock ou charangas. É a miña forma de expresarme”. Consciente de que no es el estilo más popular, destaca que “a xente acolle o meu traballo”, y su próxima actuación será una oportunidad para comprobarlo y reivindicar un jazz que busca ser más que “música de fondo”.