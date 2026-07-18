Un joven de Carballiño denuncia que le pegaron y le quitaron la bandera de España: "La pisaron y la escupieron"

Un joven de Carballiño (15 años) se disponía el martes a ver a España por primera vez en la semifinal de un mundial de fútbol, ya que aún no había nacido cuando la selección ganó el torneo en Sudáfrica. Sin embargo, un día que tenía que ser de fiesta acabó siendo una pesadilla para él pese a la gran victoria del equipo nacional.

Todo empezó cuando en torno a las 19,40 horas iba junto a dos amigos por la zona de la Alameda. En ese momento, según denunció ante la Policía Local, dos mujeres lo increparon por llevar la bandera de España diciéndole que los españoles eran unos fracasados y que no valían para nada.

El joven refirió a los agentes que también le sacaron unas fotos, supuestamente para mandársela a otro hombre para que fuera a por él, pero abandonó el lugar. Pese a ello, la trifulca no quedó ahí. El menor contó que posteriormente ambas chicas volvieron a aparecer cuando estaba en la plaza de las Monjas buscando cogiendo sitio en un bar para ver el partido y empezaron a tocarle para vacilarlo. Según su testimonio, él les pidió que pararan, pero ellas empezaron a golpearle con patadas y puñetazos, impactando uno de ellos en la frente, motivo por el cual le quedó un chichón.

Además de la agresión, narró cómo le quitaron la bandera de España que llevaba y una chancla, la cual tiraron al tejado de una casa. Para evitarlas, se metió en el bar y luego salió en compañía de sus amigos y se fue hasta el trabajo de su madre. Preguntado por los agentes si las conocía, aseguró que solo a una de ellas de vista y que también es menor.

Testimonio de su madre

“Lo patearon, le pegaron puñetazos, lo insultaron, le quitaron los zapatos, se los tiraron a un tejado, le quitaron la bandera, la pisaron, la escupieron”, relata Vanesa sobre el infierno que vivió el martes su hijo. "Nadie hizo nada, tengo mucha pena por eso", lamenta. El joven ahora tiene dolor en un tobillo y desde que sucedió la agresión no quiere salir a la calle.

La madre explicó que se encontró con las dos mujeres después de la agresión a su hijo e intentaron provocarla. “Cuando pasaron a mi lado me dijeron: ‘Ya me he quedado con tu cara'. Después siguieron subiendo la cuesta mientras insultaban diciendo: ”puta, zorra, te voy a matar, me he quedado con tu cara”, asegura. Señala que ambas volvieron a bajar y ella reaccionó poniéndose de pie: “Pensé que me iban a dar y por lo menos intentar defenderme”. Sin embargo, no hicieron nada.

Búsqueda de testigos

Para Vanesa ahora es fundamental encontrar testigos que hayan visto la agresión a su hijo. “Necesito que todas esas personas que estaban sentadas en esa terraza abarrotada para ver el partido, que alguien diga: ‘Mira, yo lo vi, la reconozco”, explica.