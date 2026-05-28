Los jóvenes decorarán O Carballiño con murales urbanos

Uno de los murales con versos que luce en el barrio de Flores, en Carballiño.

El Concello do Carballiño pondrá en marcha el próximo mes de junio un nuevo proyecto de embellecimiento urbano basado en la creación de murales participativos en distintos puntos de la villa. La iniciativa contará con la implicación del alumnado del IES Chamoso Lamas y de usuarios y usuarias de Aspadisi, que serán los encargados del diseño y ejecución de las obras.

El concejal de Cultura, Diego Fernández, explicó durante la presentación que el proyecto comenzará con la elaboración de tres murales en el barrio de Flores y en la calle Conde Vallellano, en espacios cedidos por sus propietarios. “Cada mural terá unha temática con valores da nosa vila: cultura, integración e igualdade”, señaló el edil, destacando que el objetivo es reflejar la identidad y los valores sociales del municipio a través del arte urbano.

La propuesta se desarrolla en colaboración con la entidad social Sustinea y cuenta con el patrocinio de las empresas Galpi y Orcellón. Desde Sustinea subrayaron el carácter participativo del proyecto, ya que tanto estudiantes como miembros de Aspadisi propusieron las ideas y participarán también en el pintado.

Además, el Concello prevé ampliar esta iniciativa a otras zonas del municipio, especialmente al barrio de Flores, con la intención de recuperar espacios degradados y convertir la zona en un “museo a ceo aberto”, tal y como avanzó Diego Fernández.