Una Audiencia de moda

La presencia en el Foro La Región del pasado jueves 21 de mayo del presidente de la Audiencia Nacional, el gallego Juan Manuel Fernández, nos ha servido para traer a colación un tema que en estos momentos está en primera línea, como ha sido que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero “como investigado por delitos de tráfico de influencias y otros conexos”. El presidente de la Audiencia Nacional puso de relieve en relación a Zapatero que “que sea un expresidente añade un grado mayor de conmoción” y, por supuesto, subrayó sobre la necesidad de independencia de los jueces.

El caso es que la conferencia de Juan Manuel Fernández coincide con la imputación de Zapatero, que por otra causa ha provocado un auténtico terremoto político, donde el juez atribuye al político el liderazgo de una estructura jerarquizada de tráfico de influencias, desarrollado a lo largo de 85 páginas. En cualquier caso, el presidente de la Audiencia Nacional insistió en la absoluta “independencia del estamento judicial frente a las presiones externas”, destacó que los jueces “están entrenados para trabajar con impermeabilidad ante cualquier influencia mediática, política o económica”, manteniendo que la exposición pública de la institución “no es un fenómeno nuevo, sino una constante desde su fundación”.

Los expertos advierten de que “la existencia de una investigación no supone un escudo automático”

Por cierto, recuperando el devenir de los indicios de Zapatero, para el instructor, el principal beneficiario final de los ingresos obtenidos así como la sociedad Whathefav SL, donde las administradoras y socias son sus hijas. El caso es que para el juez, los hechos investigados “en esta fase inicial pueden ser calificados como delito de tráfico de influencias de los artículos 428 a 430 del Código Penal”. Sin embargo, los expertos advierten de que “la existencia de una investigación no supone un escudo automático” y precisa que “la decisión, en última instancia, depende del Gobierno”. Por supuesto, después de Zapatero aparece Pedro Sánchez.

También el magistrado habló sobre el eterno debate relacionado sobre la politización de la Justicia, y rechazó tajantemente etiquetas como “conservador” o “progresista” que se asignan a la judicatura, pues insiste en que “un juez debe ser capaz de mantener la independencia incluso de su propia ideología” para ejercer “un poder” que califica como “inmenso”, porque “afecta directamente a derechos fundamentales como la libertad o la vida familiar”. Y así subrayó que hay “una línea roja infranqueable entre la responsabilidad penal y la política”. Para el presidente de la Audiencia, el trabajo del juez “se limita a investigar hechos bajo el principio de legalidad” y las causas políticas de sus autos “son algo totalmente ajeno a la labor del tribunal”.

Así pues, la intervención en este Foro La Región del responsable de la Audiencia Nacional ha sido una meritoria ponencia en un momento en el que estamos atravesando una notable situación en relación con un expresidente del país.