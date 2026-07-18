La matricida de Carballiño dice que mató a su madre porque pensaba que era el demonio

La jueza de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Carballiño envió ayer a prisión a Isabel P., de 39 años, por el crimen de su madre en la aldea de A Granxa, en O Carballiño. La investigada reconoció ante la magistrada que la mañana del 1 de julio acabó con la vida de su madre después de darle de desayunar. Lo hizo en el salón de la vivienda que ambas compartían asfixiándola con un cojín.

En su declaración, Isabel P. aseguró que en el momento del crimen tenía pensamientos de que su progenitora era el demonio y, si no la mataba, la mataría su madre a ella. Fue horas después cuando un policía local de Ourense que estaba fuera de servicio la encontró deambulando por las calles de Carballiño.

Este agente la vio desorientada, por lo que se acercó a ella para interesarse por si estaba bien. Ella le contestó con frases inconexas, por lo que decidió avisar a sus compañeros de la Policía Local de O Carballiño. La mujer les confesó que había matado a su madre, por lo que los agentes se desplazaron hasta la vivienda de la aldea de A Granxa, donde encontraron el cuerpo de Pura, la progenitora, entre el sofá y una mesa del salón.

El cadáver se levantó a primera hora del 2 de julio y los agentes de la Guardia Civil trasladaron a Isabel P. a la Unidad de Agudos del CHUO, donde permaneció hasta el día de ayer que recibió el alta. Tras ello, fue conducida al Tribunal de Instancia de Carballiño para pasar a disposición judicial.

Además de confesar el crimen ante la jueza, se reconoció en las grabaciones hechas por los agentes de la Policía Local en las que admitía que había matado a su madre asfixiándola. Tras la comparecencia, la magistrada decidió el ingreso de Isabel P. en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar en un módulo terapéutico o en una instalación análoga.