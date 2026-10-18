La memoria del IES número 1 do Carballiño con 50 años de historia

De repente, un día, ya no estás sentado en el aula, con la pierna inquieta bajo el pupitre, esperando el recreo. O dejas de estar al frente de la clase, con tiza o rotulador en mano, pensando en los exámenes por corregir. El tiempo del instituto ha quedado atrás, pero el sabor de los bocadillos de la cafetería, el primer café de la mañana o ese aroma a vacaciones de verano hasta un próximo septiembre son algo difícil de olvidar.

Las instalaciones donde todas esas historias tuvieron lugar también guardan la memoria de quienes pasaron por ellas. Y, de vez en cuando, vuelven a abrir sus puertas para reunirlos. Así lo hizo este fin de semana el IES número 1 do Carballiño, que, tras cumplir medio siglo de historia el pasado 27 de julio, celebró ayer su aniversario con una jornada dedicada al reencuentro, una fecha que el equipo directivo quiso llevar más allá del calendario, con un acto conmemorativo, seguido de una comida y un guateque.

Asistentes al acto que se desarrolló en el Instituto Número 1 carballinés. | Martiño Pinal

Historia compartida

El salón de actos del centro fue el punto de partida de la celebración, con fotografías en las paredes que repasaban la historia del instituto y acompañaron a antiguos alumnos, profesores, y miembros actuales de la comunidad educativa.

Por el escenario pasaron quienes un día ocuparon los pupitres del instituto. Christian Casas, antiguo alumno y actual director del conservatorio municipal, puso música al evento con una actuación al piano, y más tarde tomó el relevo musical Celia Salceda, antigua directora del conservatorio y también exalumna. El acto contó asimismo con la intervención de varios docentes y antiguos profesores, entre ellos Antonio Barge y Manuel Amil, que estuvieron al frente del instituto durante buena parte de su trayectoria profesional, y Juan Valcárcel, el último docente en jubilarse.

Proyección de antiguos alumnos del centro. | Martiño Pinal

A la cita acudieron también representantes institucionales, con la presencia de la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández; el xefe territorial de Educación en Ourense, Jorge Sampedro; el inspector do Centro, Xosé Fernández, así como representantes del Concello y de la AMPA.

La directora del número 1, Almudena Mosquera, agradeció la asistencia y puso en valor los 50 años de historia del centro y a todas las personas que formaron parte de él. Después, la comida y los reencuentros hicieron el resto: por unas horas, los años se borraron y el tiempo pareció haberse detenido en el instituto solo por ese día.