El casting de las listas electorales

Hay mucha plancha en los partidos en vísperas electorales. Es el examen por el que pasan gobierno y oposición, aunque se ha quedado en un casting para el reparto de papeles: yo el bueno, tú el feo y aquel el malo. Estas organizaciones son una industria, producen candidatos, aleccionan como comandos de obediencia ciega al estilo de los boinas verdes o los navy seals y engrasan la maquinaria de Agitación y Propaganda, imprescindible desde la Rusia bolchevique. También, por lo que sabemos últimamente, controlan los vertidos a las cloacas, señalan a discrepantes y tildan de máquina del fango lo que se escapa a la verdad única. Todo muy orwelliano. La confección del programa electoral va al capítulo de varios. Ya lo dijo el profesor Tierno Galván con su delicioso cinismo: "Los programas de gobierno están para no ser cumplidos". Uno de los procesos que se viven con mayor intensidad es la elección de candidatos al Congreso y al Senado. Todo está muy medido ahí, barnizado con la apariencia de la democracia interna. En esencia los representantes de cada circunscripción deberían defender los intereses del territorio por el que fueron elegidos, pero este es un compromiso que se diluye como tinta en el agua. Hay que pasar, eso sí, por el trámite de una campaña, cada vez más virtual y menos esencial. Las visitas casa por casa, como antaño, quedan para la relectura de El disputado voto del señor Cayo de Miguel Delibes o su versión en cine, con los siempre magistrales Paco Rabal y Juan Luis Galiardo. Una vez que obtienen el acta sus señorías caminan hacia su escaño con la libertad del rebaño. Levantar la mano —muchas veces en contra de los intereses de la provincia de procedencia— y formar parte de comisiones y órganos legislativos es lo que viene a continuación. Decía Pablo Castellano, parlamentario varias legislaturas, que "hay diputados que son auténticos albañiles del escaño, otros se pasan cinco legislaturas sin abrir el pico; no son padres de patria, son hijos de Dios por lo menos". Rendir cuentas ante el electorado de origen es habitual en muchas democracias, muy relativa en esta. Diputados y senadores ourensanos, que consiguieron el puesto por mera afinidad al dedazo, viven bien sin ese aliento en la nuca de sus votantes. Hay quien ha hecho del Congreso o el Senado su razón de existir y de eso hay ejemplos sobrados en Ourense. La presencia pública en su tierra se ciñe a redes sociales y eventos donde está garantizada la visibilidad. Van como a las cacerías de la época de Franco, a ver y a ser vistos. Hace nada repusieron en la tele La Escopeta Nacional, célebre película de Berlanga, y su argumento sigue vigente décadas después. Siempre hay un Canivell que quiere vender porteros automáticos aprovechando las influencias. Porque si no influyes no existes, lo mismo para un contrato o una concesión, o incluso para mendigar ir en una lista.

Audio El casting de las listas electorales Your browser does not support the audio element.

Caen los concejales al llegar el otoño

Hay candidaturas que se tambalean como consecuencia de la pérdida de población. Es quizá el menor de los males de la hemorragia censal que padece Ourense, pero es una consecuencia más. La Región contabilizó que Ribadavia, A Arnoia, Cea, Trives y A Mezquita pueden perder concejales por la merma poblacional. Claro, eso comporta menos recursos públicos y otros males asociados. Por el contrario, evita el navajeo en los partidos para conseguir el puestiño y relativiza el número de ediles en algunas corporaciones. Hay concellos que se reúnen en pleno muy de tarde en tarde y con una muy escasa capacidad resolutiva para los asuntos cruciales. La fusión municipal, abordada varias veces, es un tabú, sobre todo en vísperas electorales. Hay alcaldes que no necesitan concejales para hacer lo que les peta. Incluso la ciudad, que tiene 27 representantes, estuvo mandada por tres y el de la guitarra el pasado mandato, y no se han descrito peores males de los que persisten con más títeres en el mismo guiñol.

Pegar a quien te enseña o te cura

Haber estudiado, se le puede reprochar a los que han hecho de la política su supervivencia. Pero tampoco está la docencia viviendo sus mejores momentos. Sí son los políticos los que legislan en materia educativa y han aprobado desde la democracia al menos ocho textos normativos, con desigual fortuna en su aplicación. El Informe Pisa que se publicó en septiembre da los peores resultados de la historia en lectura, matemáticas o ciencias. Pone de manifiesto que en la era de la tecnología se pone el dedo índice por encima de cada palabra que se lee, se cuenta con los dedos o se cree que "el agua es incolora, indolora e isidora", como recoge la Antología del disparate. Pero eso no es todo. La Xunta acaba de anunciar que multará con 15.000 euros las agresiones a los profesores. Una agresión a un docente es algo contra natura. En La lengua de las mariposas, texto de Manolo Rivas llevado al cine por José Luis Cuerda, ya se percibe cómo se las puede gastar un pueblo que asiste indiferente a la detención del maestro durante la Guerra Civil. El devenir de los tiempos ha construido una sociedad que desvirtúa valores o que los utiliza a beneficio propio. La falta de respeto es una sima abierta y poco se hace si solo se trata de detener las agresiones por la vía de las multas. También hay quien da de leches a los sanitarios. Dudo que en el reino animal haya especies capaces de atacar a quien le cura heridas y enfermedades o le da claves para desenvolverse en la vida, pero la especie humana tiene esta riqueza de matices, ya ven. El 29 de noviembre hay elecciones y no se descarta otra ley de enseñanza en la siguiente legislatura. La refrendarán diputados y senadores siguiendo órdenes. Tienen voto de obediencia, para eso les pusieron.

Sí hay más preguntas señoría ¿Es de recibo que en cada campaña electoral siga la amenaza de que las pensiones se irán al garete si gobierna el prójimo? ¿Realmente alguien se puede creer que el sistema es sostenible sin medida alguna, como hasta ahora? ¿Cuándo van a decir la verdad tanto tirios como troyanos sobre el futuro de las prestaciones?

Mira tú | Solo falta secuestrar el autobús, como "el 47"

Manifestación en Ourense. | José Paz

Mira tú como los vecinos de Cudeiro han atrancado las calles para ver si así se toma en serio la reivindicación de una conexión digna del pueblo con el resto de la ciudad. En 1978 Manolo Vidal, conductor de la empresa Transportes Metropolitanos de Barcelona, secuestró un autobús para demostrar que podía subir a Torre Baró, barrio sentenciado por la burocracia a vivir aislado. La historia inspiró la película El 47, estrenada en 2024 y premiada con cinco Goya. A ver si los vecinos de Cudeiro tienen que hacer lo mismo, porque no creo que el conductor del bus esté igual de motivado que su colega catalán. Tienen en común las historias la toma de conciencia ante las injusticias y el plantarse ante las decisiones que se toman desde una mesa y sin pisar la tierra. Sabe bien el Concello de Ourense de las secuelas del mapa de transporte público ensoñado por su alcalde. Mira tú.