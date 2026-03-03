El microasfaltado, nueva fórmula para los baches

El mal estado del firme y los numerosos baches existentes en las calles de Carballiño centraron buena parte del pleno ordinario celebrado ayer, en el que el gobierno municipal anunció que pondrá en marcha “un novidoso plan de microasfaltado en tres rúas da vila”.

El alcalde en funciones, José Castro, presentó esta actuación como respuesta a la moción de Espazo Común que reclamaba un plan urgente de asfaltado. Según explicó, el nuevo sistema “inclúe unha primeira capa para tapar as fochancas e unha segunda de microasfalto dun centímetro por riba”. El proyecto, ya adjudicado, comenzará en los próximos días y se ejecutará a lo largo del mes de marzo en las calles Centro de Carballiño en Bos Aires, Julio Rodríguez Soto y Conde Vallellano, donde el estado de deterioro es mayor.

“Se este novo sistema funciona, ampliarémolo ao resto das vías afectadas”, avanzó José Castro

“Se este novo sistema de microasfaltado funciona, ampliarémolo ao resto das vías afectadas polas fochancas”, avanzó Castro, entre las que se encuentran Martínez de Avellanosa, Blanco Amor, Juan Corral, Saleta, Cesáreo Tizón, Aquilino Sánchez, Evaristo Vaamonde, Alberto Vilaboa, Alexandre Bóveda, Tellado, Comunidade de Madrid, Colombia, País Vasco, Principado de Asturias, Cantabria, Barrio Quintero e Campo da Festa, Boborás, Gómez Román, circunvalación, Murcia e Toscaña.

Ante las críticas de la oposición por la falta de previsión del gobierno local, el concelleiro de Obras, Alberto Otero, respondió que “tentamos asfaltar, pero a chuvia non o permitía, así que tivemos que optar polas placas metálicas, sabendo as molestias de ruido que causan”.

El gobierno municipal votó en contra de la moción de Espazo Común de información sobre las cuentas y gestión de la Fundación Irmáns Prieto, mientras que la presentada por el BNG para reclamar a la Xunta una mejora de la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), volvió a dividir el voto de los dos grupos de gobierno, al contar con el apoyo del PSOE y el voto en contra del PP. La concelleira popular Elvira Torres calificó la propuesta como un “documento político partidista”, al considerar que responsabilizaba únicamente a la Xunta, mientras que la edil socialista, Silvia Baranda, recordó que “tivemos un grave problema coas traballadoras do SAF o pasado ano e o Concello tivo que buscar os cartos para que o servizo non desaparecera, e pregúntome onde estaba a Xunta”.

El pleno aprobó además la ordenanza que regulará el uso y el precio público de las tres naves del nuevo vivero de empresas.