El obispo de Ourense anunció el año jubilar al final de la misa en el templo de la Veracruz.

El templo de la Veracruz de O Carballiño tendrá un año santo jubilar que se abrirá el próximo 31 de octubre con una misa solemne y se prolongará hasta el 17 de septiembre de 2027. El anuncio lo realizó este miércoles el obispo de Ourense, Leonardo Lemos, al término de la misa en honor a San Cibrao, patrón de la villa.

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La concesión de un año jubilar está vinculada, entre otros motivos, a la presencia de reliquias de especial importancia, como el Lignum Crucis que custodia la Veracruz. La celebración coincide además con dos aniversarios destacados para el templo, como son los 125 años de la llegada de esta reliquia a O Carballiño y los 75 años de la construcción de la iglesia.

“O ano santo xubilar é un ano de peregrinación, de indulxencia, que une factores de tipo relixioso, lúdico e cultural”, explicó Lemos. El obispo añadió que “supón para os crentes un ano extraordinario de predicación, catequese, formación e crecemento espiritual e no que o feito cultural ten que estar presente”.

Actividades

La programación todavía está pendiente de cerrar, aunque el párroco de O Carballiño, Jorge Juan Pérez, ya ha presentado una propuesta. La Diócesis de Ourense prevé encajar parte de estas actividades en los espacios libres de su programación pastoral vinculada al Año Santo Compostelano. “Haberá actos de peregrinación de rapaces, de catequesis, cultura e educación”, avanzó el obispo.

Lemos también explicó que, coincidiendo con el 75 aniversario del templo, “faremos algún tipo de actividade cultural para destacalo, que coordinaremos coas autoridades” y avanzó además “unha actividade moi interesante cos coros, que previsibilemente farán un concerto nunha celebración litúrxica, e agardamos estrenar o novo órgano e ofrecer tamén algún concerto”.

La jornada de la festividad de San Cibrao comenzó con la procesión por las calles de la villa, con la participación de decenas de fieles y representantes de la corporación municipal, acompañada por la Agrupación Musical de Boborás.

Tras el recorrido se celebró la misa y la bendición del gran relicario que custodia el Lignum Crucis. Al finalizar el acto litúrgico, los fieles pudieron acercarse a contemplarlo y, a partir de ahora, podrá visitarse de forma permanente en el templo.

Programa festivo

La celebración de San Cibrao continuaba ayer con el concierto de Gallaecia Big Band y la actuación de la orquesta Olympus. Hoy habrá pasacalles de la Charanga Dr. Anchoa y verbena con la Orquestra Principal en la calle Calvo Sotelo. A las 23,00 horas, el Parque Municipal acogerá una tirada de fuegos dedicada a la Festa do Pulpo para continuar en la Praza Maior con la Festa da Xuventude, con la discomóvil A Gramola y los dj´s Saul Gallego, Imcode, Duo y Medio y Diego Valeiras.