Un órgano de medio millón de euros enriquece la Veracruz, en O Carballiño

El templo de la Veracruz sumará este mes de noviembre un nuevo bien a su patrimonio con la llegada de un órgano valorado en más de medio millón de euros y compuesto por más de 1.200 tubos, donado por la parroquia de Santa Teresa de Bochum (Alemania) con motivo del año jubilar del templo.

El instrumento, que ya ha sido desmontado, saldrá de la localidad alemana el próximo día 13 y está previsto que llegue a O Carballiño el 17 de noviembre. Una empresa especializada de Braga, responsable de su construcción y desmontaje, se encargará de su instalación y afinación. Antes, las piezas serán trasladadas a sus instalaciones para ser pulidas y tratadas. El montaje comenzará en diciembre y se prolongará durante un mes y medio, con el objetivo de que el órgano pueda escucharse en la Veracruz a finales de enero.

La delegación de Bochum fue recibida por el gobierno local en agradecimiento a sus aportaciones al patrimonio del templo

La donación se suma a las realizadas por la parroquia de Santa María de Bochum, que ha cedido numerosos bienes religiosos, entre ellos custodias, cálices, reclinatorios, una imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro y el Cristo que preside la Puerta Santa del Año Jubilar.

Recepción

En agradecimiento, el Concello ofreció una recepción oficial a sus representantes, que llegaron el jueves a la provincia para recoger la medalla Pro Ecclesia Diocesana concedida por la Diócesis de Ourense. El alcalde en funciones, José Castro-Gil, y los concejales de Turismo, Manuel Dacal, y Educación, Lorena Castro, participaron en el encuentro junto al párroco, Jorge Juan Pérez, y el vicario, Ricardo Bello.

“Estamos moi agradecidos pola vosa xenerosidade, as vosas doazóns enriquecen o patrimonio cultural da Veracruz, pero tamén do Carballiño e de toda a comarca”, señaló Castro-Gil, que entregó varios recuerdos a la delegación alemana. Por su parte, el párroco destacó que “sempre estaremos en deuda con estas dúas comunidades pola súa xenerosidade e esforzo”. Los representantes alemanes expresaron su satisfacción por encontrar “un lugar maravilloso donde estos bienes pueden continuar vivos y en uso”.