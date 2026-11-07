PATRIMONIO MUSICAL
Un órgano de medio millón de euros enriquece la Veracruz, en O Carballiño
PATRIMONIO MUSICAL
El templo de la Veracruz sumará este mes de noviembre un nuevo bien a su patrimonio con la llegada de un órgano valorado en más de medio millón de euros y compuesto por más de 1.200 tubos, donado por la parroquia de Santa Teresa de Bochum (Alemania) con motivo del año jubilar del templo.
El instrumento, que ya ha sido desmontado, saldrá de la localidad alemana el próximo día 13 y está previsto que llegue a O Carballiño el 17 de noviembre. Una empresa especializada de Braga, responsable de su construcción y desmontaje, se encargará de su instalación y afinación. Antes, las piezas serán trasladadas a sus instalaciones para ser pulidas y tratadas. El montaje comenzará en diciembre y se prolongará durante un mes y medio, con el objetivo de que el órgano pueda escucharse en la Veracruz a finales de enero.
La donación se suma a las realizadas por la parroquia de Santa María de Bochum, que ha cedido numerosos bienes religiosos, entre ellos custodias, cálices, reclinatorios, una imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro y el Cristo que preside la Puerta Santa del Año Jubilar.
En agradecimiento, el Concello ofreció una recepción oficial a sus representantes, que llegaron el jueves a la provincia para recoger la medalla Pro Ecclesia Diocesana concedida por la Diócesis de Ourense. El alcalde en funciones, José Castro-Gil, y los concejales de Turismo, Manuel Dacal, y Educación, Lorena Castro, participaron en el encuentro junto al párroco, Jorge Juan Pérez, y el vicario, Ricardo Bello.
“Estamos moi agradecidos pola vosa xenerosidade, as vosas doazóns enriquecen o patrimonio cultural da Veracruz, pero tamén do Carballiño e de toda a comarca”, señaló Castro-Gil, que entregó varios recuerdos a la delegación alemana. Por su parte, el párroco destacó que “sempre estaremos en deuda con estas dúas comunidades pola súa xenerosidade e esforzo”. Los representantes alemanes expresaron su satisfacción por encontrar “un lugar maravilloso donde estos bienes pueden continuar vivos y en uso”.
La llegada de estos bienes religiosos al templo de la Veracruz fue posible gracias a la mediación del párroco, Jorge Juan Pérez, que mantiene desde hace años una vinculación con la zona de Colonia, donde imparte ejercicios espirituales. “O pasado mes de maio, unhas relixiosas que colaboran na misión española ofrecéronme a posibilidade de adquirir estes bens, xa que a parroquia de Santa María ía pechar e preferían que este patrimonio tivese unha nova vida noutra comunidade, en lugar de vendelo”, explicó.
A través de esta primera donación también surgió la posibilidad de conseguir el órgano de Santa Teresa, cuyo traslado se decidió posponer para no coincidir con la apertura del Año Jubilar de la Veracruz.
El párroco explicó que el instrumento viajará en un tráiler y llegará distribuido en más de 300 cajas, además de la consola. Sus más de 1.200 tubos deberán montarse y afinarse uno a uno antes de que pueda escucharse en el templo carballiñés. “O órgano sairá o día 13 de Santa Teresita e chegará o 17 deste mes. Está previsto que comecen a montalo en decembro, e levará un mes ou mes e medio de montaxe, coa idea de que estea sonando xa na Veracruz a finais de xaneiro”, explicó el párroco.
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