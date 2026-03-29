La Pasión en 3.800 ‘clicks’: los Playmobil inundan el templo de la Vera Cruz en O Carballiño

La iglesia de la Vera Cruz aún conserva el eco del pregón que dio inicio a los días santos el pasado domingo, junto con un secreto que solo podrá descubrirse hasta el 5 de abril. En la girola del templo se encuentra la exposición “La Pasión según Playmobil 3.0”, compuesta por más de 12.000 piezas y alrededor de 3.800 ‘clicks’ que recrean en miniatura escenas emblemáticas de la Semana Santa local.

Gracias a la colaboración entre la Cofradía da Vera Cruz y la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil (AESCLICK), esta muestra regresa al municipio tras varios años de ausencia, y lo hace en esta ocasión con un motivo especial: ¡la localidad celebra por primera vez su Semana Santa como fiesta declarada de interés turístico autonómico! El escenario escogido para instalarla no podía ser otro que la monumental obra arquitectónica de Antonio Palacios en O Carballiño, considerada el epicentro de los días santos en la villa.

Detalle de una de las escenas religiosas que componen la muestra. | Martiño Pinal

Esta edición se ha apostado por hacer la composición más atractiva visualmente y más grande a comparación de las anteriores. Para ello, el taller de priostía de la cofradía elaboró un soporte expositivo consistente en una estructura de madera dotada de una superficie entarimada y un cierre perimetral de metacrilato, lo que garantiza su estabilidad y favorece su instalación. Si bien ha ganado presencia, la recuperación de la exposición no se ha orientado hacia ese aspecto. El cofrade mayor, Rafael Melero, ha destacado que no es tanto una cuestión de estética como de la “sensibilidad particular” con la que se elabora la muestra en distintos momentos, afirmando que “desde que se instaló por primera vez ha cambiado, porque se ha realizado en años distintos y se representan vivencias diferentes”.

Las pulpeiras, también presentes | Martiño Pinal

Melero habla de sensibilidad, pero también ha puesto en valor el trabajo conjunto con AESCLICK y también con los propios vecinos del entorno de O Carballiño, tomando como ejemplo a María Nóvoa y a su marido Eusebio, de Maside, quienes cedieron un modelo a escala de la iglesia de la Vera Cruz para la exposición.

Escenas del pueblo

La réplica del monumento convive en medio de escenas cotidianas y religiosas que representan en conjunto a toda la comarca, en un escenario donde se diferencian hasta 25 pasos procesionales y elementos representativos de la cultura carballiñesa, tales como las pulpeiras, las atracciones de las fiestas de San Cibrao, puestos de artesanía gallega, bandas de gaitas y hasta se puede encontrar al pregonero de esta Semana Santa, el presentador Xosé Ramón Gayoso, en uno de los balcones.

Otro de los detalles | Martiño Pinal

La iniciativa ha tenido tan buena acogida que se está planteando dejarla abierta al público durante más tiempo del previsto. Desde la Cofradía da Vera Cruz afirman que el objetivo último del proyecto es construir un recuerdo de la Semana Santa que puedan disfrutar tanto los adultos como los más pequeños, al verse reflejados como comunidad en cada una de las escenas que integran la exposición. “Suelo decirles a los visitantes que se identifiquen a sí mismos con una de las figuras”, menciona Melero, y añade que la experiencia resulta divertida sobre todo para los niños, que se entretienen buscando las figuras de sirenas y animalitos escondidas en la composición.