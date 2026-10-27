Los premios Arenteira 2026 reconocen la labor formativa

La décimo quinta edición de los premios Arenteira ya tiene ganadores. La Asociación Fotográfica O Potiños, el Club Deportivo Balonmán Ribeiro y Emilio Nogueira reciben el reconocimiento del jurado en las categorías de Cultura e Investigación, Deporte y a título póstumo, respectivamente, por su destacada labor en las comarcas de O Carballiño y O Ribeiro.

“Por sorte é cada vez máis difícil escoller aos gañadores, porque iso significa que estas comarcas están vivas”, señala Xosé Luis Sobrado, presidente del jurado, que detalla los criterios de selección de los premiados: “Procuramos premiar longas traxectorias ou logros recentes, pero tamén valoramos moito a capacidade formativa”. Los galardones se entregarán el próximo 13 de noviembre, a las 20,30 horas, en el Auditorio Manuel María de O Carballiño.

Premiados

En el ámbito cultural, el Arenteira distingue a la asociación O Potiños por sus cuarenta años de historia “realizando numerosas actividades de difusión, estudo, exhibición e publicación do rico patrimonio fotográfico histórico destas dúas comarcas, así como unha abondosa achega de documentos captados no presente pola súa xeografía dende diversos aspectos”, según dicta el fallo del jurado. El presidente de la agrupación, Manolo Celta, trasladó a este medio su agradecimiento: “É un orgullo e unha honra. Este premio representa unha obriga para que sigamos traballando, para non baixar os brazos e tratar de mellorar”.

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Balónman Ribeiro recibe el premio en el apartado deportivo por ser, como recoge la resolución del jurado, “un referente pola súa traxectoria no deporte galego”. El club se fundó en 1988 en Ribadavia, y desde entonces ha crecido hasta contar con diez equipos competitivos, uno de ellos en Primera División, y contando con cerca de 200 deportistas. “Non tiñamos nin idea de que optabamos a estes premios e foi toda unha sorpresa. Estamos moi agradecidos, porque é un respaldo ao traballo que facemos desde hai uns anos”, destaca su presidente, Iván Reinaldo.

El premio a título póstumo recae en la figura de Emilio Nogueira Fariñas. Natural de Cangues (O Irixo), emigró a Argentina, donde se asentó y desarrolló su trayectoria profesional como empresario, llegando a presidir durante muchos años el Centro Partido do Carballiño en Bos Aires, ciudad en la que recientemente falleció. La resolución del jurado lo define como alguien “preocupado sempre por cada un dos membros desa entidade e sabedor da situación socioeconómica das mesmas, fixo posible atender as carencias e necesidades da colectividade. Cada ano, volvía ás súas orixes e sempre tivo no seu maxín o lugar onde nacera e saíra, á súa familia e ós seus amigos”.