Las pruebas descartan que el detenido en Carballiño empujase a su pareja

El hombre detenido en Carballiño el martes, después de que su pareja se precipitase desde el balcón ubicado en el tercer piso de una vivienda en la calle Curros Enríquez, salió este miércoles al mediodía del Tribunal de Instancia de Ourense en libertad sin medidas cautelares tras pasar a disposición judicial.

Las pesquisas realizadas hasta el momento determinaron que no hay indicios de criminalidad, ya que existen pruebas de la imposibilidad de que fuese el autor de los hechos, aunque por el momento el hombre continúa investigado y la causa se mantiene abierta a la espera de la declaración de la víctima de la caída.

Fuentes consultadas explican que a la llegada de los sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local de O Carballiño hasta el lugar, la mujer, de 40 años y originaria de México, estaba consciente y era capaz de hablar, aunque presentaba importantes lesiones. Por ello, fue evacuada al Complexo Hospitalario de Ourense en estado grave, pero no se temía por su vida.

La mujer fue la que puso el foco sobre su compañero sentimental, señalando que la había empujado. La Guardia Civil detuvo la madrugada del martes a su pareja, quien indicó a los agentes dónde se encontraba, ya que no estaba en el piso tras los hechos.

El detenido negó los hechos

El hombre, de 26 años y nacionalidad peruana, fue trasladado hasta el cuartel de Carballiño, donde prestó declaración y negó desde el primer momento que empujase a su compañera sentimental. Según su versión, tuvieron una discusión en el interior del domicilio, lo que provocó que él se terminase marchando, por lo que no se encontraba dentro de la vivienda en el momento en el que se produjo la caída. De hecho, un testigo confirmó que vio al hombre en el exterior de la vivienda, lo que descartaría su participación en lo sucedido. Además, también está aportado en la causa un vídeo grabado por una de las personas que presenció los hechos.

Las primeras pesquisas de la Guardia Civil ya apuntaban a una caída accidental, tal y como confirmó el miércoles el subdelegado del Gobierno Eladio Santos. “As hipótesis iniciais descartan que o home tirase a muller polo balcón, parece que houbo unha discusión previa e despois ela se precipitou”, señaló.

Comparecencia ante la jueza

El detenido fue trasladado desde el cuartel de la Guardia Civil de Carballiño hasta los juzgados de la ciudad, ya que la instrucción del caso corre a cargo del Tribunal de Instancia de Ourense tras la centralización de la violencia de género en la ciudad, a excepción de O Barco y Trives.

La declaración comenzó sobre las 14,00 horas y menos de una hora después ya salía de los juzgados por su propio pie, ya que la jueza decretó su puesta en libertad sin ninguna medida cautelar, aunque la causa penal sigue abierta a la espera de que declare la víctima.