La Plaza de Abastos de O Carballiño entra en su proceso de reforma

La Plaza de Abastos de O Carballiño entra en la fase final de su reforma integral con el inicio de la preparación del mercado temporal situado en el exterior de las instalaciones. Este espacio entrará en funcionamiento “nun par de semanas”, según prevé la concejala de Comercio del Concello, Diana González Fumega, y permanecerá en uso hasta que se completen las obras en el edificio principal, cuya ejecución deberá finalizarse en un máximo de cinco meses a partir de ahora.

A principios de noviembre se comenzaron a colocar los puestos provisionales que ocuparán temporalmente los siete placeros que trabajan en el interior del recinto. Se trata de cinco módulos individuales de 6x2,50 metros cada uno, orientados hacia un punto central común, y que estarán cubiertos por una carpa para resguardarse de la lluvia y el frío. Estos se acondicionarán para albergar el panelado, las neveras, las vitrinas y otros materiales necesarios para que los trabajadores puedan seguir desarrollando su actividad con normalidad, y dispondrán de una fachada abierta al exterior para atender a la clientela. Además, se habilitarán dos puestos de la Plaza que actualmente se encuentran en desuso.

Sorteo

Tanto la asignación de estos dos lugares como de los módulos se decidirá por sorteo. “Queremos que este espazo quede o máis cómodo posible para que non supoña un impedimento moi grande nin a vendedores nin a clientes”, expresa González Fumega, confesando que sabe que serán unos meses “diferentes e incómodos” por este cambio de ubicación.

La edil quiso apelar a la paciencia y la tranquilidad: “En 2024 tomouse a decisión de apostar pola Praza e en dous anos logramos facer todo este traballo previo para acometer unha obra tan importante”. Hablando con uno de los placeros, Renato, dueño de Peixaría Crego, este confiesa que hay opiniones mixtas con respecto a los puestos provisionales. “Son incómodos para a descarga (del material)”, admite, si bien incide en que “como é unha cousa temporal” será cuestión de “acostumarse”. También destaca que conocen el proyecto de modernización de la Plaza y que desde la administración están abiertos a cualquier sugerencia