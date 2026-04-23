¿Sabe usted que el pulpo de Carballiño conquistó incluso a los moteros? ¿Que miembros del HOG, asociación de Harley Davison de Galicia, hicieron parada en la villa para probar la gastronomía local y quedaron encantados? ¿Que tras visitar el Templo da Vera Cruz y el Mosteiro de Oseira, y probar unas “talladas” de pulpo, prevén organizar una quedada oficial en la villa? ¿Que no hay nada que el pulpo no consiga?