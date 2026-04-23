¿Sabe usted que el pulpo de Carballiño conquistó incluso a los moteros?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, miembros del HOG hicieron parada en la villa para probar la gastronomía local
¿Sabe usted que el pulpo de Carballiño conquistó incluso a los moteros? ¿Que miembros del HOG, asociación de Harley Davison de Galicia, hicieron parada en la villa para probar la gastronomía local y quedaron encantados? ¿Que tras visitar el Templo da Vera Cruz y el Mosteiro de Oseira, y probar unas “talladas” de pulpo, prevén organizar una quedada oficial en la villa? ¿Que no hay nada que el pulpo no consiga?
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