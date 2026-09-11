Robo exprés de un grupo de encapuchados en un estanco de O Carballiño

Un grupo de siete personas encapuchadas asaltó de madrugada el estanco número 5 de O Carballiño, situado en el cruce de las calles Julio Rodríguez Soto y Venezuela, y se llevó una importante cantidad de mercancía. Los delincuentes forzaron una de las puertas laterales y actuaron en tiempo récord, huyendo del lugar antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.

El aviso se recibió alrededor de las 2,00 horas después de que varios vecinos escuchasen la alarma y alertasen de lo ocurrido. Los dos agentes de la Policía Local que estaban en el turno de noche y efectivos de la Guardia Civil acudieron al lugar. Según fuentes de la Policía Local, cuando los efectivos llegaron los asaltantes ya habían huido, ya que el robo fue muy rápido y los autores apenas estuvieron unos minutos en el interior del local antes de escapar. No trascendió la cuantía exacta que sustrajeron.

Los vecinos indicaron que los encapuchados huyeron en dos vehículos, uno de ellos de alta gama y color negro. Durante la mañana de ayer, agentes de la Policía Científica de la Guardia Civil realizaron una inspección del local y recogieron posibles evidencias para identificar a los responsables. Las primeras hipótesis apuntan a una banda organizada por el método empleado por los delincuentes y los vehículos utilizados.

El estanco número 5 ya ha sufrido varios robos en los últimos años, uno de ellos por alunizaje. Todo ello a pesar de ser un establecimiento ubicado en una zona muy céntrica de la villa, en las inmediaciones de la Plaza de Abastos.