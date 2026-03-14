Seis procesiones encenderán el fervor esta Semana Santa en O Carballiño

La Semana Santa de O Carballiño celebrará este año su primera edición tras recibir la declaración de Interés Turístico de Galicia, un reconocimiento que refuerza su proyección cultural, turística y religiosa. La programación incluye dos conferencias, una exposición, dos actos litúrgicos con motivo del septenario de la Virgen de los Dolores, seis procesiones y cerca de una decena de celebraciones religiosas. En estos actos participarán ocho bandas musicales, entre ellas las de Celanova, Vilatuxe y la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense; además de siete corales, dos organistas y doce saeteros y saeteras.

El programa elaborado por la Cofradía de la Vera Cruz, con la colaboración de la parroquia, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Xunta, fue presentado este viernes por la periodista Raquel Domínguez; el alcalde en funciones, José Castro; el cofrade mayor, Rafael Melero, y el párroco, Jorge Juan Pérez, además de concejales y miembros de la cofradía.

Pregón y novedades

Durante la presentación se anunció que el pregón de esta edición, previsto para el 22 de marzo tras la misa en el Templo de la Veracruz, correrá a cargo del presentador de la TVG Xosé Ramón Gayoso.

Entre las novedades destaca la presencia de la saetera sevillana Rocío Silva, que acudirá expresamente para la procesión de Los Caladiños, el Viernes Santo, y que según explicó el cofrade mayor, Rafael Melero, “terá tres pasos, con medio cento de costeleiros e cun cortexo procesional de máis de 350 persoas”.

También la incorporación de un trono propio para el paso de Nuestra Señora de la Esperanza, adquirido el pasado año, y la elaboración de una alfombra floral inspirada en el rosetón del templo de la Veracruz, a cargo de la Asociación Alfombrista de Ponteareas.

Durante el acto, tanto el párroco, Jorge Juan Pérez, como el alcalde en funciones, José Castro, destacaron el trabajo realizado por la Cofradía de la Vera Cruz durante los últimos años para dar un impulso a la Semana Santa. El cofrade mayor señaló que esta “destaca pola súa autenticidade e arraigo popular e por unhas procesións cunha estética propia” y añadió que la declaración de Interés Turístico de Galicia “é un orgullo e recoñecemento aos cofrades, pero tamén unha responsabilidade”.

Actividades

La programación incluirá como actividades complementarias un ciclo de dos conferencias que tendrán lugar el 24 y el 26 de marzo, a las 20,00 horas, en la Iglesia de San Cibrao y la exposición “A Paixón segundo Playmobil 3.0”, que podrá visitarse en la Veracruz y que incluirá una maqueta de grandes dimensiones del templo.