La Semana Grande para Pequenos de O Carballiño se despide entre colores con la Holi

Una explosión de color puso punto final a la Semana Grande para Pequenos en O Carballiño. La explanada del Parque Municipal ha sido este jueves el escenario de una animada Festa Holi con la que decenas de niños y niñas, acompañados por sus familias, despidieron una programación que durante varios días llenó el municipio de actividades pensadas para el público infantil.

La cita recuperó este verano una propuesta que no se celebraba desde 2019 y lo hizo con un formato centrado exclusivamente en los más pequeños. Lejos de restar atractivo a la jornada, la iniciativa volvió a reunir a familias que participaron en una tarde protagonizada por el lanzamiento de polvos de colores en un ambiente festivo que transformó el parque en un mosaico de tonos vivos.

La Festa Holi sirvió para cerrar una semana repleta de iniciativas lúdicas que tuvieron una participación elevada desde el primer día. Los asistentes pudieron combatir las altas temperaturas con juegos de agua, disfrutar de montañas de espuma y enfrentarse a pruebas y desafíos en una yincana diseñada para que los más pequeños pusieran a prueba su ingenio. La programación permitió que los niños carballiñeses aprovecharan las vacaciones con actividades al aire libre y espacios de convivencia.

En esta última jornada, la actividad abandonó la plaza de la Veracruz para trasladarse al Parque Municipal, un cambio de ubicación que permitió acoger esta celebración en un lugar más amplio para disfrutar del lanzamiento de los polvos de colores. El recinto respondió con un buen ambiente durante toda la tarde.

Próximas citas

Con la llegada de agosto a la vuelta de la esquina, la Semana Grande para Pequenos baja el telón hasta el próximo verano después de consolidarse, un año más, como una de las propuestas estivales con mayor seguimiento entre las familias de O Carballiño. El calendario festivo del municipio continuará ahora con nuevas actividades que servirán de antesala a los próximos eventos, mientras se siguen contando los días hasta el gran día de la Festa do Pulpo.