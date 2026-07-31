El concello de Carballiño alude a la seguridad para trasladar la Festa do DJ

Explanada de As Barcias en abril, cuando se iniciaron los trabajos de acondicionamiento de la zona.

La mayor novedad de la Festa do Pulpo de este año se ha convertido también en su principal foco de controversia. A pocos días de la celebración, el traslado de la Festa do DJ desde la depresión natural del Parque Municipal hasta la explanada de As Barcias ha abierto un debate entre vecinos, Concello y partidos políticos. La decisión ha motivado la recogida de más de un millar de firmas y una moción presentada por la oposición en el Pleno de este jueves para solicitar que la fiesta no se celebre en este nuevo emplazamiento.

Una de las voces más críticas es la cuenta de Instagram @salvemosopulpo, creada bajo el lema “Non ás Barcias” para cuestionar la decisión del Concello, impulsar la recogida de firmas y que ya supera los 450 seguidores. Uno de sus administradores, Jonathan Suárez, aclara que el desacuerdo no radica en el cambio de ubicación en sí, sino en el lugar escogido: “Estábamos un poco incómodos porque cada vez viene más gente y el espacio habitual empezaba a quedarse pequeño. Pero creemos que la zona elegida no es la mejor”, resume. A su juicio, la cercanía al río y la falta de sombra convierten el lugar en una opción poco adecuada para un evento multitudinario en pleno agosto.

El concello niega una posible privatización de la fiesta y defiende que el evento seguirá siendo público

Además, el colectivo denuncia que esta decisión podría suponer una “privatización” de la fiesta por la implantación de un supuesto control de accesos que, según sostiene, limitaría la entrada de comida y bebida. Asimismo, cuestiona la transparencia del proceso al considerar que el Concello no ha justificado por qué As Barcias ofrece mayores garantías de seguridad que la ubicación anterior.

Informes oficiais

Por su parte, el gobierno local insiste en que la decisión responde exclusivamente a motivos de seguridad. La concejala de Medio Ambiente, Elvira Torres, explica que la nueva zona facilita la intervención de los servicios de emergencia al tratarse de un terreno llano y con mejores vías de evacuación en caso de incidente.

El Ejecutivo también responde a otra de las principales críticas de la plataforma ciudadana y asegura que el cambio está avalado por dos informes técnicos elaborados por la Policía Local y por el Servicio de Bomberos: uno que desaconseja mantener la fiesta en su ubicación tradicional y otro que concluye que la explanada de As Barcias reúne mejores condiciones de seguridad por la orografía del terreno. Igualmente, la concejala niega que esta medida suponga una “privatización” de la fiesta: “Es un evento público y no habrá restricciones de acceso con comida o bebida del exterior”.

El Concello mantiene el traslado de la fiesta, mientras continúa la recogida de firmas a pocos días de la Festa do Pulpo. La celebración marcará el primer examen de un cambio que ha dividido al municipio.