Semana Santa histórica con el sello de Interés Turístico en Carballiño

Salida de la Procesión de la Sentencia y la Esperanza, desde el Templo de la Vera Cruz.

Carballiño vivió una Semana Santa histórica, colgando el cartel de “completo” en hoteles, con comedores llenos en los restaurantes, terrazas a rebosar y cientos de personas recorriendo las calles. La reciente declaración como Festa de Interese Turístico en Galicia, las procesiones organizadas por la Cofradía de la Vera Cruz y el buen tiempo actuaron como un potente reclamo que consolidó la posición de la villa como uno de los destinos más atractivos de la provincia en estas fechas.

Los actos litúrgicos y las tradicionales procesiones, como las de Os Caladiños o la Gloriosa Resurrección, volvieron a convertirse en el eje de la programación, acompañados por una variada oferta cultural, gastronómica y de ocio.

El concejal de Turismo, Manolo Dacal, valoró muy positivamente los datos de ocupación, que cifró en el 100%, y “que consolidan a nosa vila como referente turístico”. Puso también de relieve el trabajo de la Cofradía de la Vera Cruz, que señaló como “clave” en la afluencia de visitantes.

Perfil del turista

Según los datos de la Oficina de Turismo, el perfil predominante entre los que se visitaron la villa fue el de parejas con hijos pequeños. La mayoría llegaron desde distintos puntos de Galicia, además de Madrid, Castilla y León, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Asturias y alguna visita internacional, por ejemplo desde Cuba.

Las personas que se acercaron a la villa mostraron interés por la programación religiosa, la gastronomía y actividades como la exposición “A Paixón segundo Playmobil 3.0”, organizada por la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil (Aesclick). El “Festiclown”, organizado por la Escola Galega de Clown, también reunió a público de distintos puntos de Galicia.

“Os datos de visitantes de estes últimos días confirman e consolidan á nosa vila como a de maior tirón turístico da provincia, froito dun traballo de promoción constante durante os últimos anos e do bo facer da nosa hostalería, que ten feito da nosa gastronomía un polo de atracción”, señaló Dacal.

Tradición y devoción en las calles La Semana Santa de la villa se vivió con gran devoción y recogimiento, con la participación activa de vecinos y visitantes en todos los actos religiosos, en la primera edición tras la declaración de Interés Turístico de Galicia. Las procesiones congregaron a numerosos fieles durante toda la semana, además de actividades como las conferencias, la exposición “A Paixón segundo Playmobil” o el tapiz floral elaborado por la Asociación de Alfombristas de Ponteareas. Rafael Melero, cofrade mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, destacó que la Semana Santa se desarrolló “con gran participación, solemnidade e respecto, consolidándose como unha das celebracións máis importantes da nosa vila”. Agradeció el trabajo de la Cofradía y de todos los colaboradores, de la parroquia de San Cibrao y “ao pobo do Carballiño e a todas as persoas que nos visitaron. A súa presenza, participación e respecto son o verdadeiro motor desta celebración”. Añadió que “con humildade e orgullo, seguiremos traballando para manter viva esta tradición, conscientes de que a Semana Santa non é só unha celebración, senón unha expresión profunda da nosa identidade, da nosa fe e do noso sentir como pobo”.