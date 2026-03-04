Una serie recrea mediante IA la historia de O Carballiño

Carballiño ya tiene una serie. El historiador Carlos Montes, integrante del Centro de Estudos Chamoso Lamas, es el autor de una novedosa producción audiovisual que recorre el pasado de la villa desde sus orígenes hasta mediados del siglo XIX, combinando un riguroso trabajo de documentación con herramientas de inteligencia artificial.

La serie se compone de diez capítulos de 14 minutos. En ellos, distintos personajes históricos narran en primera persona los acontecimientos más relevantes de cada época, ofreciendo un relato ágil sobre la evolución urbanística, social y económica de la villa. La propuesta integra investigación, guión y recreaciones visuales generadas con inteligencia artificial, que permiten reconstruir espacios y momentos emblemáticos del pasado. Entre los escenarios recreados destacan la antigua Praza do Cruceiro, hoy Praza dos Irmáns Prieto, o el entorno de la iglesia de San Antonio.

Carlos Montes explicó que el objetivo es “que todo o mundo poida comprender como era o Carballiño e como foi medrando e transformándose”.

El autor presentó ayer la producción junto al concejal de Cultura, Diego Fernández, y el presidente del Centro de Estudios Chamoso Lamas, Carlos Rodríguez. El domingo a las 12,00 horas se proyectarán en el Auditorio los tres primeros capítulos, que están y disponibles en el canal “Historia do Carballiño”, y posteriormente se publicará un capítulo semanal.