Visto bueno para el vivero de empresas de O Carballiño

Interior de una de las naves que conforman el vivero empresarial de O Carballiño.

El nuevo vivero empresarial de O Carballiño ya tiene vía libre para su puesta en funcionamiento tras la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora, publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que fija las condiciones de acceso y permanencia de las empresas y establece el funcionamiento de este espacio.

El siguiente paso, según explica el concejal de Industria, Manuel Dacal, será abrir la convocatoria para que los emprendedores interesados presenten sus solicitudes junto con la documentación requerida. La admisión estará reservada a empresas de carácter industrial de reciente creación -constituidas hace menos de 12 meses- y a proyectos empresariales en proceso de constitución, conforme a los criterios de selección recogidos en la ordenanza. El período máximo de utilización del vivero será de 48 meses, es decir, cuatro años.

El gobierno local asegura que ya existe interés por acceder al vivero por parte de varias empresas, por lo que el objetivo es que pueda comenzar a funcionar “canto antes”, una vez finalizados los trámites administrativos pendientes.

Nuevo impulso

El proyecto entra ahora en una nueva fase, cuatro años después de su impulso en 2022 con el respaldo de la Xunta, que asumió el 80 % de una inversión superior a los 200.000 euros, con el 20 % restante a cargo del Concello.

El concello asegura que varias empresas ya están interesadas en acceder al vivero y el objetivo es abrirlo “canto antes”

Manuel Dacal sitúa el vivero como una iniciativa “moi importante” para O Carballiño, al ofrecer a las empresas un lugar en el que poner en marcha sus primeros proyectos hasta consolidarse. Una utilidad que, como destaca, se ve reforzada por la “elevada ocupación” del área industrial. “Actualmente, prácticamente o cen por cen dos terreos e naves dispoñibles no polígono industrial están ocupados”, apunta, añadiendo que el vivero permitirá a las empresas admitidas “iniciar a súa actividade e, cando crezan, optar a naves propias de maior tamaño no futuro”, definiéndolo como un “espazo idóneo” para que se pueda acometer este propósito.

El vivero está ubicado en una parcela del Polígono Empresarial que supera los 380 metros cuadrados y cuenta con tres naves: las dos laterales, de 78,50 metros cuadrados cada una, tendrán un alquiler mensual de 158,10 euros; y la central, de 75,52 metros cuadrados, tendrá una renta de 152,09 euros. El espacio dispone también de una zona común con sala de reuniones y aseos, sala de formación, despacho de administración y vestuarios. El Concello se hará cargo, por su parte, del suministro de luz y agua y de las tareas de limpieza, mantenimiento y conservación.

A esta situación, el edil añade la futura ampliación del área industrial entre O Carballiño y Maside, que contempla más de 1,2 millones de metros cuadrados y que abrirá la puerta a nuevas construcciones y la implantación de nuevas empresas en el municipio.