Un arranque ansioso

No han pasado ni dos días de la convocatoria de elecciones y ya estamos en plena precampaña. Nada se va a mover hasta el 29 de noviembre que no esté orientado a sumar votos para ganar. Por tanto, todas las promesas de estos días dormirán el sueño de los justos y pasarán al olvido cuando se cierren los colegios electorales. Como los miles de millones para los jóvenes de Sánchez o el millón de nuevos pisos de Feijoo. Palabrería.

De momento el PP pretende devolver a Ceuta al primer plano y el PSOE silba cuando le sacan el tema de que el traslado de una playa a un descampado no resuelve el problema. Tampoco la amnistía de Puigdemont es una buena noticia para Moncloa. El Constitucional ha doblado el brazo al Tribunal Supremo y la imagen del prófugo congratulándose de su triunfo irrita al personal. Y más cuando la amnistía no ha servido para que Junts apoyara los decretos sobre la vivienda, causa del adelanto electoral.

Nos esperan casi dos meses de agria pelea y cruces de acusaciones en tono insultante, que van a lograr que la ciudadanía llegue a las urnas harta y cabreada

La izquierda del PSOE acelera sus negociaciones para encontrar un cabeza de lista y al final dos mujeres se van a disputar el liderazgo, Ada Colau y Mónica García. Pese a que encuentros fortuitos empujan para que se llegue a un acuerdo, es muy difícil que Podemos se acabe integrando en el Frente Amplio e irá por libre. Igual que Compromis en Valencia.

Los ultras de Alianza Catalana ni irán a las generales facilitando el voto a Vox. Su chulesco argumento es que “sin salir de Cataluña restituiremos el Estado catalán libre”. El partido de Abascal sigue, erre que erre, con la prioridad nacional y tampoco va a hacer grandes promesas porque sigue subiendo en las encuestas y ya le sustrae un millón de votos a Feijoo. El dirigente popular prefiere soslayar el tema y trata de que Ayuso no le marque los temas y el tono de la campaña. Pero a la presidenta de la Comunidad de Madrid es cada vez más dificil callarla.

Con estos mimbres nos esperan casi dos meses de agria pelea y cruces de acusaciones en tono insultante, que van a lograr que la ciudadanía llegue a las urnas harta y cabreada. Sánchez lo tiene muy dificil, aunque siga creyendo en los milagros. Puede que su objetivo último sea sobrevivir como líder de una oposición más fuerte de lo que gustaría a Génova.