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Centos de faroliños iluminan Celanova pola Ramallosa

FESTAS VIRXE DA ENCARNACIÓN

Centos de persoas percorreron as rúas da vila entre faroliños, música e tradición nunha noite que se prolongou ata a madrugada

Os faroliños da Ramallosa fixeron brillar Celanova.
Os faroliños da Ramallosa fixeron brillar Celanova. | Xesús Fariñas

Celanova viviu este sábado unha das citas máis emblemáticas das súas festas en honor á Virxe da Encarnación coa celebración da tradicional Ramallosa, a procesión nocturna e pagana que cada ano reúne a centos de persoas polas rúas da vila. A xornada comezou pola mañá co pasacalles da banda de gaitas do Concello de Celanova e continuou ao mediodía na Praza do Millo coa actuación da banda de gaitas Lembranza Solpor. Xa pola tarde, a animación musical de BCB - Bandiños Band foi quentando o ambiente antes do momento central das celebracións.

A tradicional procesión nocturna volve ser o atractivo das festas, cunha vila chea de música, cor e participación

Ás 23,00 horas daba comezo a Ramallosa, coa vila practicamente ás escuras e iluminada tan só polos centos de faroliños artesanais que portaban os participantes. A procesión percorreu as rúas de Celanova acompañada polas agrupacións Os Roquiños, Gárgolas, Zapateiros do Son e Street Band, nunha noite de tradición, música e cor na que veciños e visitantes volveron converter esta celebración nun dos momentos máis singulares do calendario festivo local. A primeira noite das festas prolongouse ata a madrugada coa actuación das charangas BCB, A Felga e Bandiños Band.

A programación continuará hoxe domingo coa xornada en honra á Virxe da Encarnación, que incluirá a procesión e misa ao mediodía, e á tarde entrega dos premios da Ramallosa e música.

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