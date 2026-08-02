FESTAS VIRXE DA ENCARNACIÓN
Centos de faroliños iluminan Celanova pola Ramallosa
FESTAS VIRXE DA ENCARNACIÓN
Celanova viviu este sábado unha das citas máis emblemáticas das súas festas en honor á Virxe da Encarnación coa celebración da tradicional Ramallosa, a procesión nocturna e pagana que cada ano reúne a centos de persoas polas rúas da vila. A xornada comezou pola mañá co pasacalles da banda de gaitas do Concello de Celanova e continuou ao mediodía na Praza do Millo coa actuación da banda de gaitas Lembranza Solpor. Xa pola tarde, a animación musical de BCB - Bandiños Band foi quentando o ambiente antes do momento central das celebracións.
Ás 23,00 horas daba comezo a Ramallosa, coa vila practicamente ás escuras e iluminada tan só polos centos de faroliños artesanais que portaban os participantes. A procesión percorreu as rúas de Celanova acompañada polas agrupacións Os Roquiños, Gárgolas, Zapateiros do Son e Street Band, nunha noite de tradición, música e cor na que veciños e visitantes volveron converter esta celebración nun dos momentos máis singulares do calendario festivo local. A primeira noite das festas prolongouse ata a madrugada coa actuación das charangas BCB, A Felga e Bandiños Band.
A programación continuará hoxe domingo coa xornada en honra á Virxe da Encarnación, que incluirá a procesión e misa ao mediodía, e á tarde entrega dos premios da Ramallosa e música.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FESTAS VIRXE DA ENCARNACIÓN
Centos de faroliños iluminan Celanova pola Ramallosa
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que Amaral visitó Celanova?
FESTAS DA ENCARNACIÓN
A luz dos farois da Ramallosa volverá iluminar Celanova
Lo último
La memoria de las plantas
Manifestación multitudinaria
Verín mobilízase para reclamar mellor atención sanitaria
DERBI EN PRETEMPORADA
El Antela inaugura el curso ante el Gran Peña
SENTENCIA JUDICIAL
Condenado por un hurto en un hotel del centro de Ourense