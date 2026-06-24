"PARADA TÉCNICA"
Loureiro busca salida para sus dificultades económicas
"PARADA TÉCNICA"
La Cooperativa Santa Mariña de Loureiro, en O Irixo, afronta su 60 aniversario reduciendo el ritmo de producción y con un futuro todavía por definir. La entidad, la única cooperativa láctea que mantiene su actividad en la provincia, ha acordado una “parada técnica” en la elaboración de algunos productos, dentro de un proceso para reducir costes y analizar alternativas que permitan garantizar su continuidad en un contexto marcado por las dificultades económicas y los cambios que vive el rural.
Tras el proceso de reestructuración iniciado hace dos años, el gerente de la entidad, Francisco Vázquez, reconoce que la situación es compleja, aunque insiste en que el trabajo continúa. “Seguimos traballando e seguimos ofrecendo produto aos principais compradores, como son os supermercados o la Fundación San Rosendo, pero deixamos de distribuír a pequenas tendas mentres tomamos unha decisión”, explica.
Desde la junta rectora afirman que “Ata o último día imos seguir buscando unha solución que nos permita continuar”
La reducción de la actividad afecta únicamente a una parte de la producción y responde a la necesidad de reorganizar recursos mientras se estudia el futuro del proyecto, según explica el gerente. Actualmente, la entidad cuenta con 40 socios y mantiene siete puestos de trabajo. “Tentamos manter os empregados, buscando outras solucións”, señala Vázquez.
El relevo en la junta rectora hace dos años abrió una nueva etapa centrada en sostener la actividad, manteniendo el espíritu de su fundador, el párroco Antonio González Bernárdez, de que los beneficios generados por el sector ganadero de la zona permaneciesen en la parroquia. Ya en el 2024, uno de los problemas que afectaban a la cooperativa era la despoblación del rural y el descenso de explotaciones ganaderas en la comarca, ya que la falta de producción propia es uno de los factores que eleva los costes.
Desde la junta rectora se mantienen varias opciones sobre la mesa, entre ellas la relativa a fórmulas de producción propia. “Non está nada decidido. Estamos analizando e hai que pararse e mirar que decisión se toma. Levamos dous anos tentando manter esto e a nosa intención é seguir”, afirma el gerente. “Ata o último día imos seguir traballando e intentando buscar unha solución que nos permita continuar”, concluye.
Sesenta años después de su creación, la Cooperativa Santa Mariña de Loureiro sigue siendo un referente del cooperativismo agrario ourensano y la única cooperativa láctea que continúa activa en la provincia. Sus orígenes se remontan a 1966, cuando el párroco Antonio González Bernárdez puso en marcha una iniciativa de venta directa de ganado que serviría como motor de la economía local. Un tiempo después, el proyecto se reorientó hacia la producción de leche, y en 1976 fue reconocida como central lechera, modernizando unas instalaciones que apostaron por el producto ecológico de calidad.
En 1998 destacó por ser la primera empresa en comercializar kéfir de leche de vaca fabricado en Galicia. Hoy, la empresa ha diversificado su oferta con otros productos, todos avalados con el sello de agricultura ecológica: quesos artesanales o yogures con bifidobacterias, manteniendo la tradicional leche del día y el kéfir.
La cooperativa mantiene su apuesta por los productos artesanales “kilómetro cero”, aunque en un contexto que se complica por la reducción de ganadería, la despoblación en el rural y la competencia de las macroempresas.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
"PARADA TÉCNICA"
Loureiro busca salida para sus dificultades económicas
50 ANIVERSARIO
Medio século de tradición ao son das gaitas no Irixo
FIESTAS LOCALES
O Abanico: que foi daquela sala de festas no Irixo?
Lo último
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Miércoles, 24 de junio
Buenas perspectivas
La previsión de pernoctaciones en Ourense adelanta un verano récord
RÉCORD ENTRE ENERO Y MAYO
Ourense llega al verano con el mejor inicio de año turístico de la historia