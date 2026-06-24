Loureiro busca salida para sus dificultades económicas

La Cooperativa Santa Mariña de Loureiro, en O Irixo, afronta su 60 aniversario reduciendo el ritmo de producción y con un futuro todavía por definir. La entidad, la única cooperativa láctea que mantiene su actividad en la provincia, ha acordado una “parada técnica” en la elaboración de algunos productos, dentro de un proceso para reducir costes y analizar alternativas que permitan garantizar su continuidad en un contexto marcado por las dificultades económicas y los cambios que vive el rural.

Tras el proceso de reestructuración iniciado hace dos años, el gerente de la entidad, Francisco Vázquez, reconoce que la situación es compleja, aunque insiste en que el trabajo continúa. “Seguimos traballando e seguimos ofrecendo produto aos principais compradores, como son os supermercados o la Fundación San Rosendo, pero deixamos de distribuír a pequenas tendas mentres tomamos unha decisión”, explica.

Desde la junta rectora afirman que “Ata o último día imos seguir buscando unha solución que nos permita continuar”

La reducción de la actividad afecta únicamente a una parte de la producción y responde a la necesidad de reorganizar recursos mientras se estudia el futuro del proyecto, según explica el gerente. Actualmente, la entidad cuenta con 40 socios y mantiene siete puestos de trabajo. “Tentamos manter os empregados, buscando outras solucións”, señala Vázquez.

Producción

El relevo en la junta rectora hace dos años abrió una nueva etapa centrada en sostener la actividad, manteniendo el espíritu de su fundador, el párroco Antonio González Bernárdez, de que los beneficios generados por el sector ganadero de la zona permaneciesen en la parroquia. Ya en el 2024, uno de los problemas que afectaban a la cooperativa era la despoblación del rural y el descenso de explotaciones ganaderas en la comarca, ya que la falta de producción propia es uno de los factores que eleva los costes.

Desde la junta rectora se mantienen varias opciones sobre la mesa, entre ellas la relativa a fórmulas de producción propia. “Non está nada decidido. Estamos analizando e hai que pararse e mirar que decisión se toma. Levamos dous anos tentando manter esto e a nosa intención é seguir”, afirma el gerente. “Ata o último día imos seguir traballando e intentando buscar unha solución que nos permita continuar”, concluye.