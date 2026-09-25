Los alcaldes insisten en la fusión Ribadavia-Carballeda

Luis Milia y César Fernández defendieron en rueda de prensa las ventajas de la fusión.

Los alcaldes de Ribadavia y Carballeda de Avia, César Fernández y Luis Milia, defendieron ayer la posible unión administrativa de ambos municipios como una vía para garantizar en el futuro los servicios públicos y reforzar la capacidad económica. En una rueda de prensa conjunta en Carballeda de Avia, los regidores explicaron que un municipio de mayor tamaño permitiría disponer de más recursos para mantener y mejorar las prestaciones actuales y afrontar nuevos proyectos.

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“Unir dous concellos significa multiplicar forzas, multiplicar recursos”, explicó el regidor ribadaviense. Señaló así que el municipio resultante superaría los 6.000 habitantes y podría contar con una financiación más amplia, con mayor aportación de los fondos estatales, autonómicos y provinciales y con parte del fondo de 1,8 millones de la Xunta para estos procesos.

Estratégica

Esto permitiría emprender actuaciones que ambos alcaldes consideran estratégicas, como el desarrollo de más de 700.000 metros cuadrados de suelo industrial en Carballeda y la creación de un servicio municipal de transporte entre los dos territorios. Milia destacó que “serviría para crear emprego e asentar poboación, para o que tamén fai falla ofrecer servizos”.

El proyecto permitiría desarrollar suelo industrial y crear transporte municipal, manteniendo las sedes administrativas

Los regidores explicaron que, tras pedir informes a las consellerías competentes, estas refrendan que los servicios se mantendrán o incluso se reforzarán. “É falso que se vaian quitar servizos. O centro de saúde vai continuar como está, e incluso con un médico mais, e o colexio vai continuar como está”, afirmó Milia, señalando que la propuesta prevé también que Carballeda conserve su sede administrativa y atención presencial.

Fernández recordó que el proyecto está en fase de estudio e información, pero que “en todo este tempo non se deu un só argumento de por que se esta en contra da fusión. Nós si temos moitos argumentos para defender o positivo da unión dos dous concellos”.

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Los alcaldes insisten en que la unión sería administrativa y no afectaría a la identidad de los territorios. “Carballeda segue sendo Carballeda de Avia e Ribadavia sendo Ribadavia. O que queremos é unir a nosa potencialidade nunha unidade administrativa que nos faga mais fortes”, indicó Fernández.