La plataforma antifusión de Carballeda rechaza el diálogo

Se frustra el primer intento de diálogo sobre la fusión entre Carballeda de Avia y Ribadavia. La plataforma vecinal contraria al proceso ha rechazado la reunión convocada para hoy por el alcalde, Luis Milia, a la que también estaba previsto que acudiese el regidor de Ribadavia, César Fernández.

Los alcaldes habían invitado a dos representantes de la plataforma, mediante una carta enviada por correo electrónico y certificado, para “trasladarlles información sobre o proceso de fusión entre ambos concellos, explicar as actuacións desenvolvidas ata o momento e abordar as cuestións ou dúbidas que estimen oportuno formular”. Exponían además en la misiva que “un proceso destas características debe contar con espazos de información e diálogo nos que poidan ser escoitadas as diferentes posicións existentes entre a veciñanza”.

Exigencia de una asamblea pública y abierta

Sin embargo, la plataforma hizo pública ayer en sus redes sociales su decisión de no acudir al encuentro. En un comunicado, el colectivo rechaza que se haya convocado a dos representantes concretos y defiende: “Representamos a un movemento veciñal amplo e non aceptamos interlocucións personalizadas que pretendan fragmentar a nosa posición”. También cuestionan la presencia del alcalde ribadaviense en ese encuentro: “As explicacións que nos interesan son as de Luis Milia, como alcalde elixido por Carballeda de Avia, e César Fernández terá que darllas aos veciños de Ribadavia”.

El colectivo reclama “a convocatoria dunha asamblea pública e aberta a toda a veciñanza de Carballeda de Avia, e se queren de Ribadavia” y rechaza los “despachos pechados”. Aseguran no entender “que pretendan recluir o debate en reunións privadas de perfil baixo” y piden que en lugar de convocar “encontros restrinxidos” se den “as explicacións que o pobo enteiro reclama”, y adjuntan un dosier con las preguntas planteadas en la asamblea celebrada a comienzos de este mes.

Réplica de Luis Milia y acusaciones de "cobardía"

Por su parte, el alcalde, Luis Milia, asegura no haber recibido ninguna respuesta formal de la plataforma y defiende que la convocatoria se hiciese a dos representantes del colectivo “para darlles explicacións, como pedían, e que logo eles as trasladen aos veciños”. Señala que su intención era presentarles informes sobre la posible fusión elaborados por distintas consellerías “para aclarar como quedaría Carballeda no caso da fusión, porque hai moita desinformación” y cree que la negativa a acudir “demostra que non hai interese polo diálogo nin polos veciños, senón que están a outra cousa”.

Milia considera “unha covardía” la decisión de no acudir al encuentro y, sobre la convocatoria de una asamblea como pide la plataforma, apunta: “Eu fago reunións cos veciños cando considero, pero non mo van a impoñer”.