Ribadavia impulsa la Casa da Cultura y el área empresarial

La mejora del auditorio y la biblioteca, en la Casa de la Cultura, recibirá parte de las ayudas.

El Concello de Ribadavia llevará al pleno de este jueves una modificación de crédito de 41.054 euros para completar proyectos subvencionados por la Xunta y atender gastos de servicios municipales. El ajuste incluye mejoras en el parque empresarial y la Casa da Cultura, además de partidas para telecomunicaciones y la elaboración de la cartografía digital del callejero.

La mayor parte de la modificación se destinará a cubrir la aportación local necesaria para ejecutar proyectos que ya cuentan con apoyo autonómico. Entre ellos figura la mejora de las infraestructuras viarias del parque empresarial, para la que la Xunta aporta el 80% del coste que asciende a 47.283 euros.

También se incorporará la parte que corresponde al Concello para la mejora de la envolvente térmica de la Casa da Cultura, una intervención subvencionada en un 70% por la Administración autonómica, con un presupuesto de 40.000 euros. El ámbito cultural incluye además una subvención para mejorar el alumbrado y dotar de infraestructuras las actividades de fomento de la lectura de la biblioteca pública municipal. En conjunto, estas tres aportaciones de la Xunta superan los 79.000 euros.

El expediente reserva asimismo, 9.982 euros para gastos de telecomunicaciones y refuerza la partida destinada a la cartografía digital del callejero de Ribadavia, unos trabajos que ya están adjudicados y supondrán una inversión de 17.800 euros.

La operación se financiará mediante la redistribución de créditos no comprometidos del presupuesto. El expediente señala que estas partidas pueden reducirse sin afectar a los servicios a los que estaban inicialmente destinadas, por lo que no será necesario recurrir al remanente de tesorería.

El alcalde, César Fernández, destaca que la modificación permitirá aprovechar las subvenciones concedidas y ampliar el alcance de la inversión municipal, “demostrando así o efecto multiplicador dos recursos municipais, xa que cunha achega de algo máis de 41.000 euros podemos facer efectivas axudas xa concedidas e executar investimentos por un importe moi superior. O obxectivo é claro: aproveitar cada euro dispoñible para atraer máis recursos a Ribadavia e convertelos en melloras concretas para o municipio”.

Relacionado El paso a nivel de Ribadavia

Gasto en telefonía

El PSOE critica los 9.982 euros destinados a telecomunicaciones, sosteniendo que el Concello gasta actualmente alrededor de un 30% más al año en telefonía que en 2023 y atribuyen el incremento al cambio de compañía. Reclamarán explicaciones en el pleno sobre el contrato y el aumento del gasto y califican la situación de “despilfarro e pésima xestión económica” del gobierno local.