El Chamoso Lamas analiza el patrimonio de O Ribeiro desde distintas perspectivas

El Centro de Estudos Chamoso Lamas inauguró este viernes su 14.ª edición con el grueso de la programación dedicado a O Ribeiro, en un congreso que se plantea por primera vez en su historia como un cuasi-monográfico sobre la comarca. Bajo el lema “O Ribeiro: a cultura do viño, patrimonio, territorio e xentes”, las jornadas articulan hasta este sábado una programación en torno a la arqueología, la vitivinicultura, el patrimonio, la climatología, el medio ambiente y las nuevas tecnologías, con el propósito de contribuir a la puesta en valor del territorio desde distintas perspectivas. La Casa da Bexanca, en Cabanelas, sede de la asociación, será el escenario principal de todo el congreso.

El presidente del Centro de Estudos, Carlos Rodríguez, presidió el acto de apertura junto al concejal de Cultura de O Carballiño, Diego Fernández, y a la expresidenta del centro y representante de la Universidade de Vigo, Rosa Ricoy. Rodríguez destacó la participación de más de treinta ponentes y comunicadores, probablemente la mayor en la historia del congreso.

Relacionado El Congreso Chamoso Lamas analiza el Ribeiro emergente

Apertura

La primera jornada abrió con la conferencia “A responsabilidade de prantar unha árbore”, a cargo de Pablo Rodríguez Oitabén y Paula Rodríguez, fundador y secretaria de la Asociación Cultural e Ecoloxista Ridimoas, centrada en la conservación ambiental en el territorio de O Ribeiro. La experiencia del incendio que afectó al bosque de Ridimoas en agosto de 2025 sirvió como punto de partida para abordar el tema. Antes de entrar en materia, Oitabén resumió la cuestión en una pregunta “aparentemente sinxela”: qué ocurre cuando una persona decide plantar un árbol después de un incendio forestal. “A resposta está en que gran parte do territorio galego é propiedade privada e para adquirir unha superficie relativamente pequena é necesario negociar cos propietarios”, explicó.

La segunda ponencia del día corrió a cargo del historiador Carlos Montes, que se alejó del eje de O Ribeiro para abordar la aplicación de la inteligencia artificial al trabajo con el patrimonio histórico y cultural en “A IA no audiovisual histórico”. A continuación, Fátima Braña, investigadora y profesora universitaria, abordó un proyecto coordinado entre la Diputación, el Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo y el Museo do Pobo Galego y desarrollado desde la Universidade de Vigo. Se trata, en palabras de Braña, de “unha busca de diferentes espazos museísticos que non están no rexistro de catálogo e certificados pola Xunta como tal”, entre ellos la colección natural de la asociación Ridimoas. El objetivo, como comentó, es localizar más espacios de este tipo en la comarca de O Ribeiro.

La programación concluyó con otras propuestas vinculadas al territorio, como la dedicada a las fiestas medievales de Ribadavia, de Ana Gordín Veleiro, y la ponencia de Jorge Lamas sobre el conjunto arqueológico de Pena Corneira.

La primera jornada reunió a numerosos asistentes. | Martiño Pinal

Ribeiro protagonista

Dos de los ponentes de las próximas jornadas, Miguel A. García y Xosé Luis Sobrado Pérez, ambos miembros del Centro de Estudos Chamoso Lamas, incidieron en la relevancia de O Ribeiro como eje de esta edición. “A comarca está agora nun renacer importante e é necesario abordar o seu pasado para visibilizar o seu futuro”, destacó Sobrado, que junto a Ana Gordín abordará el denominado “Ribeiro Calado” y su presencia en la documentación desde la Edad Media hasta la época moderna. García, que centrará su ponencia en la fenología vinculada a la actividad vitivinícola, explicó que la elección responde al ámbito de trabajo del centro, que abarca O Ribeiro y O Carballiño: “Tamén hai persoas de Leiro, Ribadavia e doutros puntos desta comarca dentro do noso colectivo, polo que decidimos adicar esta edición específicamente ao territorio, ás súas costumbes e proxectos”.

Una ruta para conocer de cerca enclaves históricos de la comarca

“O Ribeiro conta cun patrimonio incríble e ten moitísimos aspectos que son susceptibles de ser investigados”, explicaba Carlos Rodríguez al presentar la programación de esta decimocuarta edición del congreso, que hoy incluye una ruta que partirá a las 9,00 horas desde O Carballiño y se dirigirá hasta el Museo Etnolóxico de Ribadavia, antes de continuar hacia el castro de San Vicente y pasar por la tierra del “rei dos xívaros”, Alfonso Graña, en Amiudal (Avión), para terminar en el enclave natural y arqueológico de Pena Corneira. El programa de este sábado ofrece más charlas académicas y mañana, a las 10,00 horas, incluye también una mesa de debate sobre el presente y el futuro de la vitivinicultura de O Ribeiro, con la participación de responsables de cooperativas, técnicos agrícolas y especialistas en aspectos sociales de la comarca.