PROGRAMA ESPECIAL
El Congreso Chamoso Lamas analiza el Ribeiro emergente
PROGRAMA ESPECIAL
O Ribeiro centra la 14.ª edición del Congreso del Centro de Estudos Chamoso Lamas, que se celebrará desde este viernes, 2 de octubre, hasta el domingo, día 4, bajo el lema “O Ribeiro: a cultura do viño, patrimonio, territorio e xentes”. El encuentro, de carácter bienal, tendrá como escenario la Casa da Bexanca, en Cabanelas, y presenta un programa que combina ponencias, conferencias, proyecciones y una ruta por distintos enclaves de la comarca.
El presidente de la entidad organizadora, Carlos Rodríguez, explica que la elección del Ribeiro como eje de esta edición responde a su condición de “comarca emerxente” y por su “ampla riqueza histórica e documental”. La cita, como adelanta, ofrece una mirada al territorio desde diferentes disciplinas: “O obxectivo é poñer en valor este patrimonio tan importante que ten O Ribeiro, tratándoo desde distintas áreas de coñecemento”. De ahí la diversidad de actividades previstas, abiertas al público y con más de medio centenar de personas inscritas, que contarán con servicio de microbús gratuito entre O Carballiño y Cabanelas.
El congreso arrancará con una intervención a cargo de Pablo Rodríguez Oitabén y Paula Rodríguez, fundador y secretaria de la Asociación Cultural e Ecoloxista Ridimoas, que ofrecerán la conferencia “A responsabilidade de prantar unha árbore”. A lo largo de las tres jornadas se sucederán también diferentes comunicaciones académicas, entre ellas varias dedicadas al cambio climático y su influencia sobre la actividad vitivinícola. Además, el programa incluirá propuestas vinculadas a las nuevas tecnologías, como “A IA no audiovisual histórico”, a cargo de Carlos Montes. “Trátase dunha charla-obradoiro na que se explicará o funcionamento de diferentes programas de intelixencia artificial aplicados ao ámbito audiovisual, ademais de proxectarse a primeira parte do documental `Cinco romanzas para Eva”, explica Rodríguez. Las comunicaciones se completarán con otro tipo de propuestas más participativas, como una ruta por el territorio prevista para el sábado. La jornada incluirá un itinerario matutino por varios puntos de interés, con visitas al Museo Etnolóxico de Ribadavia; al castro de San Vicente, en Avión; y a Amiudal, la aldea natal de Alfonso Graña, conocido como el “rei dos xíbaros”.
La organización afronta esta edición con buenas expectativas por la respuesta que ha tenido la convocatoria y por la variedad de contenidos que reúne. “Cremos que esta edición vai ser importante e que vai achegar cousas novas”, expresa Rodríguez.
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