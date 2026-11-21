El ex “molt honorable president” de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont irrumpe en la campaña electoral para confirmar todas las sospechas de los españoles sobre el precio pagado por el PSOE para formar Gobierno en 2023, sin haber ganado las elecciones. Las declaraciones de Puigdemont son como el acta notarial de las actuaciones y negociaciones entre un prófugo de la Justicia y un aspirante a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dispuesto a conseguir La Moncloa a cualquier precio. Según él, tan dispuesto estaba a pagar lo que fuera necesario que ellos mismo quedaron sorprendidos por la predisposición a no negarles nada. Les concedían todo con tal de prestarle los siete votos para lograr la investidura

Y los separatistas aprovecharon muy bien lo que Puigdemont califica de ambición desmedida de Sánchez. Su primera satisfacción fue lograr que el Estado español se pusiera a sus pies, que se le admitieran unas peticiones buscadas con el único fin de debilitar las estructuras españolas. Era su venganza por el proceso, el juicio y la condena de los separatistas. Había llegado su momento y lo aprovecharon. Según Puigdemont, se hizo posible lo que Sánchez e Illa decían que era imposible e inconstitucional: la amnistía y reclamar el catalán en las instituciones europeas, junto a otras concesiones.

Se siente satisfecho porque ha visto cómo toda la maquinaria del Estado se puso a su disposición, de hinojos, para que Sánchez pudiera seguir sentado en La Moncloa. Todos aquellos líderes socialistas a los que les parecía impensable proclamar una amnistía tuvieron que cambiar de opinión para satisfacer a Sánchez y comenzaron a verla como un pago proporcionado, justo y necesario; es más, imprescindible. Comprobaron cómo la Abogacía del Estado y los progresistas del Tribunal Constitucional, con su presidente a la cabeza, junto con algunos juristas del PSOE, cambiaban de criterio para satisfacer a los separatistas catalanes con indultos y amnistías. Consiguió que no se pudiera pensar en una España sin la amnistía a los condenados.

Maniobras al descubierto

Vieron con gran satisfacción cómo se les entregaban las cabezas de los mandos responsables de la aplicación del 155 en Cataluña, uno tras otro, menos los jueces, porque no dependían de Sánchez ni de Marlaska. Pero ya habían tenido la inmensa satisfacción que les proporcionó José Luis Ábalos cuando les preguntó qué querían a cambio de apoyar la moción de censura contra Rajoy.

Justo era lo que deseaban sin exigir contraprestación alguna. Por eso, Ábalos, junto con Cerdán, les ofrecieron la cabeza de Rajoy en bandeja. Los delincuentes se vengaban de sus juzgadores y de todo el Estado español gracias a los votos que necesitaba Sánchez de los separatistas. Ese fue el comienzo de las concesiones del sanchismo.

Puigdemont irrumpe ahora desvelando todas las tácticas para reírse una vez más y mover las estructuras del Estado en vísperas de unas elecciones y antes del primer debate cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Aunque ya está todo tan deteriorado por el propio presidente del Gobierno y su equipo que, en este momento, la situación solo puede mejorar con un cambio.

Es tanto el daño que le puede hacer al sanchismo, que el propio ministro de todo, Félix Bolaños, ha dicho que Puigdemont ya se ha puesto a disposición de Feijóo, que ya ha pasado a la derecha, esperando nuevas prebendas. Ahora intentan descalificar a quien hasta hace poco fue imprescindible para ellos. Pero ponen más de manifiesto lo descabellado que fue pactar con ellos. Se hace más evidente lo ilegítimo de todo este proceso de la formación de Gobierno en 2023 sin haber ganado las elecciones, poniendo patas arriba todas las instituciones del Estado.

Rotos y descosidos | La derrota previsible

Sánchez, en Ferraz tras el debate.

En el único debate electoral televisado de esta campaña, había uno que llevaba una mochila con todos los errores políticos de una legislatura y otro que tenía mucha materia para acorralar al gobernante. Casi se podría decir que era un debate desigual. Sánchez estaba lleno de casos en su contra, una multitud, de los que casi es imposible acordarse de todos, Porque no son sucesos estáticos, que pasaron y ahí se quedaron, no, son acontecimientos, errores, tragedias dinámicas, cada día uno distinto, uno más grave, y continuarán durante el resto de la campaña. Si se trata de hablar de programa o de promesas, el que ha gobernado está cargado de ofertas incumplida, programas anunciados y no abordados. En ninguna faceta puede decir que no tuvo tiempo de llevarlo a cabo, o que no tenía presupuestos, o estaba sufriendo el bloqueo de la oposición. No. Todo lo que no ha hecho este Gobierno ha sido su responsabilidad. Sánchez no estaba de oyente, como le recordó Feijóo.

Lo que puede resultar muy incomprensible es que un presidente tan vulnerable por sus errores se someta a un debate electoral, porque solo puede perderlo, no iba a ser capaz de convencer a nadie porque no tiene nada que ofrecer. Y así continuará hasta el final de la campaña. Sánchez sin fuerza y Feijóo consolidándose ante los electores y ante su partido.