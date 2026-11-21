EL ÉXITO

Rosalía regala zapatillas de la marca New Balance en Barcelona.

Rosalía empieza a ser como el Guadiana. La ves, ya no la ves. Lo hizo con la promoción sorpresa de su último disco y lo ha vuelto a hacer esta semana, que el jueves surgió de la nada en las calles de Barcelona, con un camión cargado de zapatillas New Balance –una de las marcas que promociona- y se puso a repartir a diestro y siniestro. Está allí para participar en la gala de Los40 Music Awards, pero lo que la artista tiene en la cabeza estos días es mucho más grande: acaba de convertirse en la española con más nominaciones a los Grammy en un solo año, tras ser nominada en 9 categorías. Rosalía se ha situado por delante de estrellas como Taylor Swift, Madonna y Olivia Rodrigo. El New York Times ha trazado un perfil sobre la artista española: “parece venir de un universo paralelo”. Y, entretanto, por increíble que parezca, el jueves su banda sonora fue: “¡Rosi, una talla 38, porfi!”.

SILENCIO

Aitana ha entrado en campaña electoral, Dios nos asista. Podría interpretarse como un velado alegato a favor del actual Gobierno, pero no está muy claro si el apoyo resulta tal o más bien una zancadilla, porque su discurso es tan infantil y tópico que mueve a la risa. Durante la gala GQ en que ha sido reconocida como Mujer del Año, ha pedido a la sociedad que siga “avanzando y no retrocediendo”, haciendo suyo uno de los lemas sanchistas de la campaña. Si hace un tiempo Aitana aplaudió las diferentes subidas de impuestos del Gobierno, ahora se ha descolgado con una sonora denuncia sobre las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda, algo que se suma a su crítica a los grandes tendedores de casas. El problema es que la vida es un búmeran: la propia artista tiene serias dificultades para matrimoniar su discurso con su abultado patrimonio, y se ha visto obligada a justificar, por ejemplo, por qué es propietaria de una, dos, tres, y cuatro casas. ¿Qué otra opción tenía Aitana ante la cita electoral del 29N?, se preguntan muchos. Vista su situación, sugiero, tal vez un prudente silencio habría sido música para los oídos de sus fans.

CAPA Y ESPADA

La periodista Patricia Cerezo.

¿Quién dará las campanadas? Dentro de un mes estaremos entrando de llena en el corazón de la Navidad, pero cada vez se adelantan más los grandes debates de la temporada navideña. Uno de ellos es la elección de los rostros que guiarán en las diferentes televisiones el último programa del año, el dedicado a las campanadas. Telemadrid ha anunciado que dará esa responsabilidad a Patricia Cerezo, y resulta graciosa la elección, porque es la exmujer de Ramón García, Ramontxu, a quien toda España identificó durante años con ese instante final del año, con su forma de hacer televisión cercana y jovial, sus explicaciones sobre los cuartos, y su inolvidable capa. A Cerezo, precisamente, le preguntaron por el asunto de la capa, y negó que vaya a continuar esa tradición, si bien admite que hablará con su exmarido para pedirle consejo: “La capa es de Ramón y es para él”.

EL TEDIO

La presentadora Belén Esteban.

El anuncio del gran reencuentro televisivo entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban me provocó un bostezo tan inmenso, que a punto estuve de tener que llamar a los bomberos para volver a encajarme las mandíbulas. En un programa previo a Gran Hermano Vip 9 –sí, amigos, eso aún existe-, ambos se cruzaron improperios, sacaron a pasear viejas rencillas, y terminaron haciendo las paces en un recorrido tan guionizado y previsible que no hubo espacio para la sorpresa. Ver en 2026 a Jorge Javier y la Esteban, envejecidos, y no se sabe si retocados o restaurados, comentando en televisión las mismas naderías que cuando los boomers eran bebés ha sido como un “déjà vu”. ¿Esta gente no tiene casa? Leo que el primero en reaccionar públicamente al respecto ha sido el Padre Apeles. ¡El Padre Apeles! ¡Mátame, camión!