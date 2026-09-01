Laias mejorará su red de saneamiento de agua

La Xunta de Galicia y el Concello de Cenlle destinarán cerca de 580.000 euros a la mejora de las infraestructuras básicas de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento en la parroquia de Laias, en virtud de un convenio de colaboración firmado ayer por la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y la alcaldesa, Rebeca Sotelo.

Según Ángeles Vázquez, la modernización de la red de abastecimiento cobra especial relevancia en un contexto en el que los efectos del cambio climático —caracterizados por unas precipitaciones cada vez más irregulares— hacen imprescindible garantizar un uso más responsable del agua y evitar pérdidas. En este sentido, puso a Cenlle como ejemplo de responsabilidad por haber realizado una auditoría de su red, la cual identificó la necesidad de renovar la conducción para garantizar la calidad y cantidad del servicio.

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Concretamente, se sustituirán las tuberías de PVC existentes —que sufren frecuentes roturas y fugas— por otras de polietileno y se instalarán nuevos elementos auxiliares, como válvulas de corte, hidrantes de riego y válvulas de purga de aire. Asimismo, se ejecutarán 48 acometidas domiciliarias.

En cuanto a la red de saneamiento, se renovarán más de 415 metros de tubería a lo largo del trazado paralelo a la carretera N-120 y se instalarán 23 acometidas domiciliarias. Estas obras mejorarán el funcionamiento de la red, reducirán los vertidos y ampliarán el servicio a más residentes. Cabe destacar asimismo que este proyecto se aprovechará para instalar un conducto auxiliar destinado al futuro soterramiento de la red eléctrica.

Durante su intervención, la conselleira explicó que este proyecto, que beneficiará a cerca de 200 vecinos, cuenta con una financiación del 80 % por parte de la Xunta, mientras que el 20 % restante será aportado por el Concello de Cenlle.

Ángeles Vázquez señaló asimismo que esta obra forma parte de un paquete de 31 proyectos de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas planificados por Augas de Galicia para reforzar los servicios hídricos en el medio rural. La iniciativa de la Consellería cuenta con un presupuesto superior a los 27,7 millones de euros en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.